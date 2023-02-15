Российские резервисты в Донбассе все чаще не подчиняются приказам

В последнее время такие случаи неподчинения среди российских солдат наблюдаются все чаще.

Резервисты, которые были мобилизованы в октябре, должны были работать в территориальных силах в своем регионе, но в конце концов они были направлены на фронт в Украине без надлежащей подготовки и оружия.

В видеопослании губернатору Калининградской области резервисты жаловались, что "отправлены на убой".

Они сказали: "Наши командиры находятся далеко, у нас нет средств связи, никто из вышестоящих нас не посещает (...). Они используют нас как первую полосу атаки, как пушечное мясо".

"Вчера нас должны были отправить в атаку. Эта атака не имела смысла, потому что мы должны были нападать на территорию, которую не могли занять несколько месяцев. Мы все как один отказались", - заявил резервист.

"Радио Свобода" интервьюировала сестру одного из резервистов. Она сообщила, что брат позвонил ей и сказал, что они находятся в ужасной ситуации.

"Мальчики не знают, что делать. У них есть две возможности: принять участие в атаке и умереть или дезертировать и отправиться в тюрьму", - рассказала женщина.

В то же время независимые российские СМИ сообщали, что группа российских резервистов из Республики Тыва на прошлой неделе выступила с аналогичным сообщением. Они также были отправлены на Донбасс без надлежащей подготовки.

Резервисты утверждали, что они брошены на линии фронта и не включены в единицу. Они также заявили, что их избивают так называемые бойцы ДНР.