Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений одобрила идею отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности, сообщили агентству LETA в комиссии.
Парламентская комиссия поддержала отказ от 1 мая как даты обязательного получения eID-карты
Парламентская комиссия поддержала отказ от 1 мая как даты обязательного получения eID-карты
Поправки к закону предусматривают, что для лиц, достигших 15-летнего возраста и получивших до 30 апреля 2023 года только паспорт, он является обязательным удостоверяющим личность документом.
Требование о наличии удостоверения личности как обязательного документа не будет применяться до истечения срока действия паспорта.
В настоящее время закон предусматривает, что с 1 мая обязательным удостоверяющим личность документом для жителей Латвии с 15 лет должно быть удостоверение личности, а паспорт можно использовать по выбору.
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