Парламентская комиссия поддержала отказ от 1 мая как даты обязательного получения eID-карты

Поправки к закону предусматривают, что для лиц, достигших 15-летнего возраста и получивших до 30 апреля 2023 года только паспорт, он является обязательным удостоверяющим личность документом.

Требование о наличии удостоверения личности как обязательного документа не будет применяться до истечения срока действия паспорта.

В настоящее время закон предусматривает, что с 1 мая обязательным удостоверяющим личность документом для жителей Латвии с 15 лет должно быть удостоверение личности, а паспорт можно использовать по выбору.