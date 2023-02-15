Елгавская муниципальная полиция продолжает следить за безопасностью движения в городе и фиксирует водителей транспортных средств, которые неразумно и безрассудно пересекают перекресток, когда горит красный свет. Полиция самоуправления за такое нарушение в январе начала 13 процессов административного нарушения, а по данным полиции в прошлом году в целом за такое нарушение наказание было применено к 59 владельцам транспортных средств.
Фото ⟩ В Елгаве камеры "поймали" шоферов, которые игнорируют красный свет
В полиции объяснили, что езда на красный свет светофора - это актуальная проблема в Елгаве.
В 2022 году штраф за езду на запрещающий сигнал, получили 59 водителей транспортных средств, а в 2021 году с 12 июля по 31 декабря - 16 водителей. В январе этого года начаты уже 13 процессов административного нарушения, в которых будет принято решение о применении штрафа. Нарушения фиксировали как инспекторы видеонаблюдения с помощью камер, так и сотрудники полиции самоуправления.
По закону дорожного движения, за проезд, если на светофоре горит запрещающий сигнал, или за неподчинение сигналу регулировщика движения, или за движение в направлении, запрещенном сигналом регулировщика движения, применяется денежный штраф водителю велосипеда или электросамоката в размере 15 евро, а водителю другого транспортного средства - от 30 до 140 евро. А за езду в соответствующем направлении, если в дополнительном секции светофора не зажжен сигнал зеленой стрелы, применяется предупреждение или штраф водителю транспортного средства от 20 до 55 евро.
Фото: в Елгаве фиксируют нарушителей
В полиции самоуправления указывается, что в большинстве случаев к автоводителям былj применено минимальное наказание - 30 евро - и ни в одном случае не установлено максимальное наказание, которое составляет 140 евро.
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