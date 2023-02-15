ВИДЕО ⟩ В Колумбии болельщик напал на футболиста во время матча

За несколько секунд до стартового свистка фанат выбежал на поле и нанёс Катаньо удар сзади кулаком по голове. Футболист упал, но сразу поднялся и бросился за обидчиком, а когда догнал, сильно толкнул его в спину, в результате чего тот оказался на газоне.

Tolima vs. Millonarios in Colombia. Home fan runs on field and attacks opposition player (who used to play for home team.) Player gets up and chases down fan. Player gets red card. Fan is arrested. Game is suspended. Quite an evening. pic.twitter.com/wkrs51Ts1S — Alexi Lalas (@AlexiLalas) February 14, 2023

Фаната-хулигана в итоге задержали, а Катаньо получил красную карточку. После этого его одноклубники отказались от продолжения матча из-за отсутствия гарантий безопасности, говорится в заявлении "Мильонариоса" в Twitter.

"Мильонариос" также выразил благодарность игрокам "Депортес Толима", которые отказались от права добиваться технического поражения для "Мильонариоса" и выразили согласие провести игру в другой день.

31-летний Катаньо перешёл в "Мильонариос" летом 2022 года из "Депортеса Толимо". Возможно, это и стало причиной нападения фаната.