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ВИДЕО ⟩ В Колумбии болельщик напал на футболиста во время матча

rus.tvnet.lv
В Колумбии болельщик напал на футболиста во время матча
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Фото: скриншот видео

Матч чемпионата Колумбии между "Депортесом Толима" и "Мильонариосом" перенесли из-за нападения фаната на полузащитника гостей Даниэля Катаньо, сообщает Infobae.

За несколько секунд до стартового свистка фанат выбежал на поле и нанёс Катаньо удар сзади кулаком по голове. Футболист упал, но сразу поднялся и бросился за обидчиком, а когда догнал, сильно толкнул его в спину, в результате чего тот оказался на газоне.

Фаната-хулигана в итоге задержали, а Катаньо получил красную карточку. После этого его одноклубники отказались от продолжения матча из-за отсутствия гарантий безопасности, говорится в заявлении "Мильонариоса" в Twitter.

"Мильонариос" также выразил благодарность игрокам "Депортес Толима", которые отказались от права добиваться технического поражения для "Мильонариоса" и выразили согласие провести игру в другой день.

31-летний Катаньо перешёл в "Мильонариос" летом 2022 года из "Депортеса Толимо". Возможно, это и стало причиной нападения фаната.

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