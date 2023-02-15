В начале февраля этого года сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции задержали трех человек за реализацию наркотических веществ в Риге. Всего в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более двух килограммов различных наркотических веществ, а также огнестрельное оружие, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и боеприпасы. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции.
Фото ⟩ Изъяты наркотики и оружие - Госполиция задержала в Риге организованную группу
6 сентября 2022 года в Земгальском участке Рижского регионального управления Государственной полиции был начат уголовный процесс по части первой статьи 253 Уголовного закона, а именно за предполагаемый сбыт наркотических или психотропных веществ в Риге. В ходе досудебного расследования правоохранительные органы путем проведения ряда специальных следственных действий получили информацию о трех лицах, предположительно, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, а способ совершения преступления, возможно, связан с организованной преступностью.
8 февраля этого года полицейские в рамках уголовного дела задержали упомянутых лиц - мужчин 1967, 1976 и 1980 годов рождения. Все трое уже попадали в поле зрения полиции, в том числе за преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.
В целом полицейские провели 11 обысков по месту жительства подозреваемых, в транспортных средствах и других связанных с ними местах, в ходе которых были изъяты различные наркотические вещества: 552 грамма амфетамина, 1100 граммов вещества, содержащего метонитазен/протонитазен, 118 граммов вещества, содержащего кафентанил и 515 граммов марихуаны. Кроме того, у мужчины 1967 года рождения было обнаружено и изъято также огнестрельное оружие, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части.
Начатый уголовный процесс был переквалифицирован также по части третьей статьи 253 Уголовного закона - то есть сбыт наркотических или психотропных веществ в организованной группе и в крупном объеме. Такое преступление карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.
Все трое задержанных признаны подозреваемыми. Два из них задержаны, в свою очередь, к третьему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы - полицейский надзор.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
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