Фото ⟩ Изъяты наркотики и оружие - Госполиция задержала в Риге организованную группу

6 сентября 2022 года в Земгальском участке Рижского регионального управления Государственной полиции был начат уголовный процесс по части первой статьи 253 Уголовного закона, а именно за предполагаемый сбыт наркотических или психотропных веществ в Риге. В ходе досудебного расследования правоохранительные органы путем проведения ряда специальных следственных действий получили информацию о трех лицах, предположительно, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, а способ совершения преступления, возможно, связан с организованной преступностью.

8 февраля этого года полицейские в рамках уголовного дела задержали упомянутых лиц - мужчин 1967, 1976 и 1980 годов рождения. Все трое уже попадали в поле зрения полиции, в том числе за преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.