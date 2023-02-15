Ситуация на латвийско-белорусской границе по-прежнему вызывает тревогу, и не исключено, что давление нелегальной иммиграции будет усиливаться, следует из прозвучавшего сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
"Мы слабое звено, давление будет усиливаться": МВД о нелегальной миграции
Попытки нелегальных иммигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу по-прежнему регистрируется каждый день. За прошедшие сутки предотвращено 39 попыток незаконного пересечения границы. Для сравнения: каждую ночь в Польшу пытаются въехать в среднем 60 человек, сообщил депутатам министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Эти люди - экономические беженцы, заплатившие за свое переселение достаточно денег, в том числе белорусским властям, и Латвия не является страной их мечты. Это подтверждается случаями в центре размещения просителей убежища в Муцениеки. Люди, допущенные в Латвию по гуманитарным соображениям, например беременные женщины и дети, часто покидают центр и отправляются в известном им направлении. В этом году Муцениеки покинули в общей сложности 92 человека.
"Попьют чай, подлечатся и уходят", - добавил министр.
Белорусский режим внимательно следит за развитием ситуации в Латвии. Хотя Латвия продолжает обустраивать инфраструктуру границы, включая строительство забора, забор - это не Великая Китайская стена, а Латвия - самое слабое звено по сравнению с Литвой и Польшей из-за отсутствия забора на всех необходимых участках границы. В то же время министр в настоящее время не усматривает угрозы того, что число желающих въехать в Латвию будет существенно расти, потому что "статистика это не подтверждает, а в Литве их почти столько же, сколько и у нас".
Однако парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раев был более пессимистичен в своем комментарии: он считает, что давление нелегальной иммиграции будет усиливаться.
"Поляки справились с этой проблемой, литовцы более-менее тоже. Мы сейчас слабое звено. Давление на нас будет усиливаться. Не стоит обманываться. Процесс будет продолжаться и не остановится, так как иммигранты будут искать новые пути проникновения в страну", - сказал Раев.
Сегодня в комиссии Кучинскис похвалил литовские власти, которые пользуются камерами видеонаблюдения для выявления нарушений границы, когда белорусские власти целенаправленно "проталкивают" людей, в том числе путем повреждения забора. Литовцы свободно транслируют эти видеоролики по общественному телевидению, чтобы таким образом напоминать о гибридной войне.
Министр также рассказал, что МВД продолжает искать юридическое решение для отмены режима чрезвычайной ситуации, но эта норма должна быть принята одновременно с Литвой и Польшей.
Уже сообщалось, что в этом году до 6 февраля было предотвращено в общей сложности 435 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 36 лицам было разрешено пересечь границу по гуманитарным соображениям.
В прошлом году было предотвращено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5286 лицами, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам.
Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство Латвии 10 августа 2021 года объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Режим чрезвычайной ситуации неоднократно продлевался и в настоящее время установлен до 10 мая.
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