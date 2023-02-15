"Мы слабое звено, давление будет усиливаться": МВД о нелегальной миграции

Эти люди - экономические беженцы, заплатившие за свое переселение достаточно денег, в том числе белорусским властям, и Латвия не является страной их мечты. Это подтверждается случаями в центре размещения просителей убежища в Муцениеки. Люди, допущенные в Латвию по гуманитарным соображениям, например беременные женщины и дети, часто покидают центр и отправляются в известном им направлении. В этом году Муцениеки покинули в общей сложности 92 человека.

Белорусский режим внимательно следит за развитием ситуации в Латвии. Хотя Латвия продолжает обустраивать инфраструктуру границы, включая строительство забора, забор - это не Великая Китайская стена, а Латвия - самое слабое звено по сравнению с Литвой и Польшей из-за отсутствия забора на всех необходимых участках границы. В то же время министр в настоящее время не усматривает угрозы того, что число желающих въехать в Латвию будет существенно расти, потому что "статистика это не подтверждает, а в Литве их почти столько же, сколько и у нас".