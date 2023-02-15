Бывшему игроку сборной Латвии по футболу нужна помощь в борьбе с раком

"Привет, друзья! В октябре 2021 года у меня диагностировали рак кожи - меланома 4-й стадии, в результате чего была проведена операция в области паха, так как были метастазы. Также метастазы начались в лёгких, печени и почках. Во внутренних органах удалось остановить и уменьшить развитие меланомы. К сожалению, при плановых осмотрах 17 января были обнаружены метастазы в голове. Нужна ваша помощь для продолжения лечения. Да будет милостив Бог!" - написал Фрейманис.

Врачебный консилиум назначил лечение препаратом Yervoy, который не оплачивается государством. Первый курс в размере 13 840,92 евро оплатил сайт Ziedot.lv. Ещё потребуется три дозы каждые три недели. В зависимости от количества флаконов цена может варьироваться от 13 840,92 до 17 301,15 евро. Таким образом, необходимо ещё до 55 363,68 евро.

"Гинтс Фрейманис всегда был, есть и будет борцом, но даже самым сильным и надёжным товарищам по команде иногда нужна помощь извне. Мы просим вас сделать пожертвование на выздоровление Гинта", - говорится в заявлении Латвийской федерации футбола.

👐Gints Freimanis vienmēr bijis, ir un būs cīnītājs, bet pat visstiprākajiem un uzticamākajiem komandas biedriem reizēm nepieciešama palīdzība no malas



🙏Aicinām ziedot Ginta atlabšanai — Futbola federācija (@kajbumba) February 15, 2023

37-летний Фрейманис наиболее известен как игрок "Елгавы". Он выиграл с клубом четыре Кубка Латвии и одну серебряную медаль "Вирслиги". В составе сборной Латвии с 2014 по 2018 год он сыграл 13 матчей, выиграл три Кубка Балтии и забил один гол.