По предложению Полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны признал недействительным вид на жительство (ВНЖ) лица с неопределенным гражданством Сергея Чаулина. Об этом пишет Rus.Postimees.
Годами разжигал ненависть: организатора "Бессмертного полка" в Эстонии выслали из страны
На основании Закона об иностранцах (§ 241- 1, п. 2) ВНЖ иностранца может быть признан недействительным, если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля.
Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Сергей Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения.
Он также возглавлял акции "Бессмертного полка" и руководил некоммерческой организацией, которая проводила раскольническую политику Кремля "Российские соотечественники в Европе". Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности.
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