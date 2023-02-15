Во вторник вечером, 14 февраля, во время работ по реконструкции моста произошло обрушение старой конструкции моста. Только чудом удалось избежать катастрофы, сообщает 15min.lt.
На одном из самых оживленных мостов Литвы обрушилась огромная конструкция
Когда конструкция рухнула, на мосту находились несколько автомобилей, Каунасская полиция получила вызов около 22:00.
Вес конструкции 400 тонн.
Планируется, что мост может быть реконструирован к первой половине 2024 года. Этот мост является одним из самых оживленных в Литве.
Подсчитано, что в некоторые дни по этому мосту проезжает до 78 000 автомобилей.
Этот мост через реку Нерис является частью автомагистрали A1, соединяющей Вильнюс, Каунас и Клайпеду.
Старый двухполосный мост, построенный в шестидесятых годах прошлого века, в настоящее время демонтируется. Вместо него планируется построить новый мост с четырьмя полосами движения.
Кроме того, утром 31 января в городе Кедайняй обрушилась часть моста через реку Невежис.
Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что движение закрыто из-за повреждения инфраструктуры.
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