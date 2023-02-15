На одном из самых оживленных мостов Литвы обрушилась огромная конструкция

Когда конструкция рухнула, на мосту находились несколько автомобилей, Каунасская полиция получила вызов около 22:00.

Вес конструкции 400 тонн.

Планируется, что мост может быть реконструирован к первой половине 2024 года. Этот мост является одним из самых оживленных в Литве.

Подсчитано, что в некоторые дни по этому мосту проезжает до 78 000 автомобилей.

Этот мост через реку Нерис является частью автомагистрали A1, соединяющей Вильнюс, Каунас и Клайпеду.

Старый двухполосный мост, построенный в шестидесятых годах прошлого века, в настоящее время демонтируется. Вместо него планируется построить новый мост с четырьмя полосами движения.

Кроме того, утром 31 января в городе Кедайняй обрушилась часть моста через реку Невежис.

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что движение закрыто из-за повреждения инфраструктуры.