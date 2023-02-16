Латвия - первая из стран Балтии, в парламенте которой есть партия TikTok. До попадания в Сейм ее главная звезда была безработной со средним образованием, но на этой платформе ее ролики собирали миллионы "лайков". Количество пользователей TikTok практически одинаково во всех странах Балтии, но именно в Латвии эту платформу наиболее активно используют политики-популисты, распространяя также сообщения, угодные Кремлю.
Можно ли в Балтии с помощью TikTok попасть в политику? В Латвии - можно
В тот день, когда Re:Baltica хотела встретиться с депутатом Глорией Гревцовой в Сейме, у звезды TikTok не было времени на разговоры. Одетая в черное платье, с ярко-розовым лаком на ногтях, Гревцова трижды выходила на трибуну, чтобы рассказать об ограничениях из-за Covid-19, иммиграционных требованиях и требованиях знания государственного языка для русскоязычных педагогов. С похожими темами - борьба за права простого народа и русскоязычных - до того времени неизвестная широкой публике Гревцова также стала популярной в TikTok. Там за ней следят 100 тысяч пользователей. В TikTok она свое мнение выкладывает каждый день, но от журналистов она уже прячется. Re:Baltica также не является исключением - при отправке вопросов в письменном виде ответы не приходят.
Вступление в Сейм партии Гревцовой "За стабильность!" - пример того, как платформа TikTok трансформировалась за последние годы. Из платформы, где в основном молодые люди делились забавными видео, она превратилась в виртуальную страну возможностей для политиков-популистов и конспирологов.
По данным Kantar Emor, в Латвии аудитория TikTok за последние годы увеличилась в четыре раза, и каждый пятый житель использует его. Литва и Эстония также имеют одинаковое количество пользователей TikTok, но там его в основном используют в политике либералы, ориентированные на молодежь, и делают это очень мало. Если у контента Гревцовой в TikTok три миллиона "лайков", то у самого популярного политика парламента Литвы - 108 тысяч, а у эстонского - 4,2 тысячи "лайков".
Латвия отличается от двух соседних стран еще одной особенностью. Больше всего TikTok здесь используют люди среднего возраста - почти 20 процентов, а в Литве и Эстонии его не использует даже половина из них, согласно опросу Eurobarometer. Facebook по-прежнему остается самой популярной платформой для общения с избирателями в странах Балтии.
Гревцова чрезвычайно популярна в русскоязычной среде TikTok, и несколько профилей с большим количеством подписчиков призывали за нее проголосовать на последних выборах.
В одном из роликов, еще до выборов, Гревцова, сидя на диване и снимая себя одной рукой, выражает недоумение, почему Европа должна отказываться от российского газа после вторжения в Украину. "Понимаете, что это значит для нас? Да, война - это плохо. Но страдать будем мы. И во имя чего мы будем страдать?". В другом видео она посылает "на**й" президента и премьер-министра Латвии, а в другом ролике, полном боевого духа, рассказывает, что ее пригласила на разговор Служба государственной безопасности (VDD).
Популисты, как медалями, гордятся тем, что VDD приглашает приехать и давать объяснения. Содержание переговоров VDD не раскрывает, но известно, что служба вынесла предупреждение как Гревцовой, так и лидеру партии Алексею Росликову (тоже звезда TikTok, но в шесть раз менее популярный, чем Гревцова) за интервью с белорусскими и российскими пропагандистскими СМИ. Параллельно с судом за ложь Центральной избирательной комиссии, когда она указала заведомо ложные сведения об образовании и трудоустройстве, Гревцова также недавно привлекалась к уголовной ответственности в связи с ее высказываниями в TikTok. После посещения Музея оккупации она сказала своим подписчикам: "Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ох, как нас дурят! Если я когда-нибудь думала, что у нас есть пропаганда, то, проходя по этому музею, понимаешь, что такое настоящая пропаганда".
VDD усмотрела в этом грубое унижение оккупации Латвии и возбудило дела.
В топе самых популярных в TikTok депутатов Сейма также есть и другие депутаты "За стабильность!". О том, что партия в TikTok работает целенаправленно, свидетельствуют штативы для телефонов и специальное освещение, которое можно увидеть на заднем плане видео, снятых депутатами в бюро партии.
Помощник Гревцовой в Сейме Кристап Озолиньш также собрал почти 200 тысяч "лайков" в своем аккаунте в TikTok (он тоже баллотировался, но не был избран). В своем профиле Озолиньш фактически издевается над премьер-министром и президентом Латвии. В то время, когда Re:Baltica собирала материал и просила людей присылать в TikTok аккаунты с кремлевскими нарративами, Озолиньш опубликовал мем о том, что журналист приглашал людей "стучать". Он быстро распространился по миру TikTok, вызвав возмущение. Мужчина разместил мем на сайте жалоб в интернете, написав, что "таких уродов нужно убивать". Государственная полиция начала расследование этой записи.
Зачем они это делают?
Охранник детского сада, строитель, маникюрша, моряк, инженер-технолог и опытные дезинформаторы - политические события в Латвии комментируют в TikTok не только политики, показывает анализ Re:Baltica.
Исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс объясняет, что активность людей в социальных сетях в основном определяется тремя причинами: прибылью, влиянием и популярностью или доверием. Мотивы часто пересекаются. "Представьте, ваши слова достигают 10-100 тысяч человек. Это заставляет многих людей чувствовать себя хорошо", - говорит Хиршс.
Поскольку невозможно автоматически анализировать контент TikTok (а именно видеть, какие аккаунты наиболее популярны в каждом регионе), мы предложили людям присылать ссылки на профили, которые говорят о политике и/или также распространяют нарратив о Кремле. В результате было создано два ТОП-7 с самыми популярными аккаунтами на латышском и русском языках.
Деньги
Монетизировать TikTok напрямую с помощью политического контента сложно. Для этого нужно провести в сети несколько часов, в течение которых зрители могут делать донаты для владельца профиля. Большая возможность заработать косвенно, продвигая продукт. Этим занимается Илья Черногород, который в TikTok продает как освежители воздуха для автосалонов, так и свой курс по созданию контента в интернете. Он может себе это позволить, ведь у профиля Черногорода на русском языке четыре миллиона "лайков". В профессионально снятых видеороликах он регулярно критикует правительство, воспроизводя материалы, созданные дезинформационными и оппозиционными партиями, которые были опровергнуты специалистами по проверке фактов. Хотя Черногород любит представлять себя успешным бизнесменом, Re:Baltica не нашла этому подтверждения. В последнем годовом отчете его латвийской компании указаны убытки и задолженность по налогам в размере 800 евро перед государством. В видео в TikTok Черногород говорит, что зарегистрировал компанию в Эстонии, потому что "там к вам относятся по-другому. В той же Службе госдоходов с вами говорят по-русски". Re:Baltica не удалось найти компанию, зарегистрированную на его имя в Эстонии. Почему, Черногород не ответил.
Популярность
Наряду с часто описываемыми в латвийских СМИ профессиональными дезинформаторами, менее известные личности также комментируют политические события и пользуются популярностью в среде TikTok.
Один из них - инженер-программист Мик Гафтс, у профиля которого более полумиллиона "лайков". В одном видео Гафтс выдает себя за судью и зачитывает приговоры первым лицам страны о решениях во время пандемии Сovid-19. "Кришьянис Кариньш - пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Эгил Левитс - депортация в Израиль". В другом видео он объясняет, что деньги, пожертвованные Украине, используются для поддержки войны. Пока есть пожертвования, война будет продолжаться.
В интервью в Zoom Гафтс рассказал Re:Baltica, что идея аккаунта в TikTok возникла, когда он вместе со своим братом-предпринимателем гулял по Старой Риге. Оба продумывают и снимают контент. Создание аккаунта было основано на желании объяснить публике происходящее с юмором, но сделать популярное видео непросто. "Для того, чтобы вызвать чувство и интерес, должна быть какая-то провокация. Если будешь рассказывать как в "Панораме", тебя там вряд ли кто-то будет слушать", - объясняет Гафтс Re:Baltica.
"Это проблема социальных сетей в целом, потому что история "все в порядке" не будет распространяться. Это скучная история. История о том, что все ужасно, эмоциональна. Это будет получать клики", - объясняет исследователь дезинформации Хиршс.
Контент Гафтса в TikTok также ясно показывает это. Видео, на котором Гафтс демонстрирует свою Teslа, набрало 250 "лайков", а видео с приговором премьер-министру "лайкнуло" почти 19 тысяч.
Хотя в своем аккаунте в TikTok Гафтс в основном перечисляет плохое в Латвии, сам он на качество жизни не жалуется: "Нет-нет, я живу хорошо".
Светлана Шимане, которая рекламирует услуги маникюра в своем Instagram, тоже пытается создавать оригинальный контент в TikTok. Ее профиль представляет собой смесь радости по поводу выращиваемых ею арбузов, порицания политиков за большую надбавку к зарплате и некоторых кремлевских пропагандистских видео. В одном из них представитель российской армии сообщает, что Киев планирует провокацию - применить ядерное оружие, но обвинить Россию. Шимане не нравится ничего из того, что делает латвийское правительство. И то, как компенсируются счета за отопление. "Кто платит [за это]? Кто платит? Как хотели, так и подняли", - говорит она на видео в TikTok.
Профиль Шимане набрал почти миллион "лайков". Когда мы ей звонили, она все отрицала. В TikTok-профиле есть юмористический контент, и она планирует в ближайшее время его существенно изменить. На видео, опубликованном в TikTok на следующий день, она сказала нечто иное: "Б**дь, эти журналисты, кто они такие? Кто эти люди, которые лезут в наши профили?".
Можно понять - Шимане беспокоится, что Re:Baltica может закрыть ее профиль. Это неправда, так как только сама платформа может удалить контент или закрыть аккаунт. По словам самих тиктокеров, такое происходит регулярно. Тиктокеры обычно представляют это как борьбу с плохим правительством, которое подвергает цензуре оппонентов, но это тоже миф. Согласно письменному ответу пресс-секретаря TikTok Петра Жацко Re:Baltica, платформа удаляет видео, не соответствующие ее политике в отношении контента. Его также можно удалить в случаях, когда об этом потребуют соответствующие государственные учреждения, но в случае с Латвией такого не происходило. Из стран Прибалтики в двух случаях по требованию властей был удален контент в Эстонии.
Уверенность
В интервью Re:Baltica сами тиктокеры заявляют, что пытаются с юмором показать проблемы в Латвии. Однако порой складывается впечатление, что шутки используются в качестве защиты от возможных уголовных преследований за разжигание ненависти или оправдание военных преступлений, совершенных Россией.
Один из тиктокеров, с которым связалась Re:Baltica, посетил Службу государственной безопасности (VDD). Константин Рудаков - моряк, осужденный в Ирландии в 2021 году за контрабанду сигарет. По его мнению, он объясняет различные мифы о TikTok. Например, почему Латвия не существует как независимая страна или что "европейские наемники сейчас воюют в Украине, и те, кто мне скажет, что это не так, идите на***". (цитата из видео. - Прим. ред.)
Когда VDD позвонила Рудакову в первый раз, он был в самолете. В следующий раз - дома. "Я спустился [во двор]. Там было двое мужчин, вежливо задающих все те же вопросы, что и вы сейчас. Почему я это делаю и какова моя мотивация", - говорит Рудаков. На вопрос, заставил ли его опыт более тщательно обдумать то, что он говорит в TikTok, Рудаков отвечает, что он всегда думает: "Я вырос в районе, где мне всегда приходилось отвечать за базар".
VDD Re:Baltica отмечает в письменном ответе, что каждый день наблюдает сотни заявлений в социальных сетях, "выражающих поддержку стране-агрессору России". Для возбуждения уголовного дела у лица оцениваются "мотивация, систематичность деятельности, объем и причиненный ущерб". К середине января VDD возбудила семь дел за высказывания в TikTok.
"У меня есть юмористический контент, я шучу, веселюсь", - объясняет известная в мире TikTok женщина с профилем ПсихОля в голосовом сообщении на Facebook Re:Baltica. Она опубликовала несколько видеороликов, в которых под фоновую патриотическую мелодию показаны российская символика, президент, армия и наколотые ордена для солдат. В другом видео показаны профили многих людей в TikTok с российским флагом и подписью: "Европа и весь мир восстали. Мы против поставок оружия в Украину". Профиль ПсихОли набрал миллион "лайков".
Чем Оля занимается ежедневно и является ли это ее настоящим именем, неизвестно, так как от более широкого интервью Re:Baltica она отказалась. Не доверяет СМИ и боится потерять работу.
"Нас оплевали. Нас унизили. Нам в очередной раз показали, что мы здесь второго сорта", - заключила Евгения Шафранек, бывший сотрудник русской редакции LTV, после того, как в Сети появилось видео, на котором трактор убирал цветы, возложенные к памятнику Освободителям. В своем профиле в TikTok она выразила недоумение, почему Латвия помогает с реабилитацией украинских солдат, пострадавших на войне, в то время как "ребенок-инвалид моей лучшей подруги три года ждет реабилитации. Три с**а года!". В другом видео говорится, что Навального наказывают в России "не как оппозиционного журналиста, а за финансовые махинации. Что было бы вообще невозможно в Латвии. Существование такого Навального было бы вообще невозможно. Закрыли бы очень быстро".
Когда ей звонит Re:Baltica, Шафранек отзывчива и категорически отрицает, что защищает политику Кремля: "Неправильно думать, что все те, кто защищал памятник, сразу кремлевцы". Она говорит, что родилась в Латвии и обижается на то, что еще в начале войны высокопоставленные лица указывали на то, что "наши русские - не российские русские, а потом, бац, мы меняем риторику". Шафранек снимает видео в TikTok, чтобы информировать людей о том, что происходит в стране, считает она.
Исследователь дезинформации Хиршс указывает, что проблема не в критике, а в том, что информация односторонняя и необъективная: "У Латвии, как и у любой страны, есть свои плюсы и минусы. Латвия не черно-белая". Видя мнения о том, что все только плохо, общество разделяется, создается недоверие к государственным институтам, а также создается большая открытость к кремлевской пропаганде.
Хотя почти каждый проанализированный профиль TikTok содержал истории, придуманные Кремлем, авторы профиля отрицают распространение его пропаганды. Кроме того, в Латвии блокируются основные пропагандистские каналы Кремля. Хиршс объясняет, что аргумент не выдерживает критики, потому что пропаганда также преднамеренно распространяется в социальных сетях.
Значит ли это, что все, кто ее распространяет, являются агентами кремлевского влияния? Нет. "Но кремлевская пропаганда - отличный контент для инфлюенсеров - сенсационный, эмоциональный, шокирующий. Он хорошо идет в социальных сетях, потому что Кремль продумал, как продавать эти истории".
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