Можно ли в Балтии с помощью TikTok попасть в политику? В Латвии - можно

Монетизировать TikTok напрямую с помощью политического контента сложно. Для этого нужно провести в сети несколько часов, в течение которых зрители могут делать донаты для владельца профиля. Большая возможность заработать косвенно, продвигая продукт. Этим занимается Илья Черногород, который в TikTok продает как освежители воздуха для автосалонов, так и свой курс по созданию контента в интернете. Он может себе это позволить, ведь у профиля Черногорода на русском языке четыре миллиона "лайков". В профессионально снятых видеороликах он регулярно критикует правительство, воспроизводя материалы, созданные дезинформационными и оппозиционными партиями, которые были опровергнуты специалистами по проверке фактов. Хотя Черногород любит представлять себя успешным бизнесменом, Re:Baltica не нашла этому подтверждения. В последнем годовом отчете его латвийской компании указаны убытки и задолженность по налогам в размере 800 евро перед государством. В видео в TikTok Черногород говорит, что зарегистрировал компанию в Эстонии, потому что "там к вам относятся по-другому. В той же Службе госдоходов с вами говорят по-русски". Re:Baltica не удалось найти компанию, зарегистрированную на его имя в Эстонии. Почему, Черногород не ответил.