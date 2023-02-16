Звёзды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразили соболезнования российскому нападающему Александру Овечкину в связи со смертью его отца.
Звёзды НХЛ выразили соболезнования Овечкину
В среду, 15 февраля, лучший российский бомбардир в истории НХЛ Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила на 72-м году жизни.
"Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо", - написал Овечкин в Instagram.
В комментариях подписчики спортсмена, в числе которых немало известных людей, посочувствовали утрате российского хоккеиста. Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем поделился воспоминаниями об отце его одноклубника Александра Овечкина:
"Тяжело говорить. Он часто бывал здесь, мы брали его на баскетбольные матчи. Не мог поверить, это так печально. Скорблю вместе со всей их семьёй. Помню, что он всегда был весел, постоянно улыбался. Сначала мы не могли понимать его, общались с помощью жестов. Выражаю соболезнования семье, не представляю, через что им придётся пройти", - сказал Бэкстрем в видеоинтервью, которое опубликовано клубной пресс‑службой.
"The one thing I will always remember is that he was always happy. He would always smile."— Washington Capitals (@Capitals) February 15, 2023
Nicklas Backstrom reminiscences on his relationship with Mikhail Ovechkin and the impact he had on the team's locker room in the early years of Alex's career. pic.twitter.com/ULIjgirZpD
"Это очень грустная новость, сейчас тяжёлое время, мы должны сплотиться ради него. У них в семье установилась тесная связь благодаря хоккею. Никому не пожелаешь того, что произошло у них в семье", - отметил форвард "Вашингтона" Том Уилсон.
"What we can be is be there for him like he's been there for us."— Washington Capitals (@Capitals) February 15, 2023
Tom Wilson comments on Alex Ovechkin's father Mikhail after practice today. pic.twitter.com/1YFVk0prNU
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин опубликовал в Instagram картинку с подписью: "Ови, с тобой".
Одноклубник Овечкина швед Маркус Юханссон также выложил пост, в котором выразил соболезнования российскому спортсмену.
"Мистер Овечкин был настоящим джентльменом и неизменно присутствовал на играх и тренировках "Кэпиталз". С постоянной улыбкой на лице, он любил общаться с нашими фанатами и выражать благодарность за их поддержку его сына, которым он невероятно гордился".
10 января Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни - расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу. 14 февраля из-за болезни отца Александр Овечкин покинул расположение "Вашингтон Кэпиталз" и вернулся в Россию.
February 15, 2023
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!