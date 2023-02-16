Звёзды НХЛ выразили соболезнования Овечкину

"Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо", - написал Овечкин в Instagram.

"Тяжело говорить. Он часто бывал здесь, мы брали его на баскетбольные матчи. Не мог поверить, это так печально. Скорблю вместе со всей их семьёй. Помню, что он всегда был весел, постоянно улыбался. Сначала мы не могли понимать его, общались с помощью жестов. Выражаю соболезнования семье, не представляю, через что им придётся пройти", - сказал Бэкстрем в видеоинтервью, которое опубликовано клубной пресс‑службой.