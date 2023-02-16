Майкл Джордан отметил свой юбилей огромным пожертвованием

Это крупнейшее пожертвование, когда-либо полученное от частного лица за 43-летнюю историю организации.

Джордан надеется, что его решение отпраздновать свой день рождения пожертвованием Make-A-Wish вдохновит других помочь исполнить желания тех детей, которые всё ещё этого ждут.

"В течение последних 34 лет для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбку и счастье стольким детям. Наблюдение за их силой и жизнестойкостью в такое трудное время в их жизни действительно стало источником вдохновения", - сказал Джордан.

"Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке программы "Загадай желание", чтобы каждый ребёнок мог ощутить волшебство исполнения своего желания", - заявил Джордан в пресс-релизе.

Make-A-Wish Foundation - это международный благотворительный фонд помогающий исполнять желания смертельно больным детям.