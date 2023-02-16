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Майкл Джордан отметил свой юбилей огромным пожертвованием

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Майкл Джордан отметил свой юбилей огромным пожертвованием
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Майкл Джордан
Майкл Джордан Фото: AP/Scanpix

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан накануне своего 60-летия пожертвовал 10 миллионов долларов (9,4 млн евро) в благотворительный фонд Make-A-Wish, сообщает Associated Press.

Это крупнейшее пожертвование, когда-либо полученное от частного лица за 43-летнюю историю организации.

Джордан надеется, что его решение отпраздновать свой день рождения пожертвованием Make-A-Wish вдохновит других помочь исполнить желания тех детей, которые всё ещё этого ждут.

"В течение последних 34 лет для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбку и счастье стольким детям. Наблюдение за их силой и жизнестойкостью в такое трудное время в их жизни действительно стало источником вдохновения", - сказал Джордан.

"Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке программы "Загадай желание", чтобы каждый ребёнок мог ощутить волшебство исполнения своего желания", - заявил Джордан в пресс-релизе. 

Make-A-Wish Foundation - это международный благотворительный фонд помогающий исполнять желания смертельно больным детям. 

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