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Фото ⟩ На Маскачке сгорели три автомобиля

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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На Маскачке сгорели три автомобиля
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Фото: BreakingLV/"Twitter"

В четверг, 16 февраля, Государственная полиция получила вызов на улицу Дрицану в Риге, где сгорели три автомобиля, выяснил портал Apollo.lv в полиции.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, это не было умышленное преступление.

Один из автомобилей загорелся по техническим причинам, после чего пламя перекинулось и на две стоявшие рядом машины.

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