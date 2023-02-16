В четверг, 16 февраля, Государственная полиция получила вызов на улицу Дрицану в Риге, где сгорели три автомобиля, выяснил портал Apollo.lv в полиции.
Фото ⟩ На Маскачке сгорели три автомобиля
На Маскачке сгорели три автомобиля
Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, это не было умышленное преступление.
🇱🇻 Trīs vieglās automašīnas sadegušas Dricānu ielā #MaskavasForštate (#Rīga, #Latvija).— BreakingLV (@breakinglv) February 16, 2023
📸 @IMilovs pic.twitter.com/2e2TwYecyZ
Один из автомобилей загорелся по техническим причинам, после чего пламя перекинулось и на две стоявшие рядом машины.
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