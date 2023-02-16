Спустя 25 лет побит мировой рекорд в беге на 3000 метров

В рамках Мирового тура во французском Льевене Гирма преодолел дистанцию за 7 минут 23,81 секунды.

Последние четыре круга Гирма преодолел в одиночку, опередив ближайшего преследователя почти на секунду. Второе место занял испанец Мохамед Катир, который добрался до финиша за 7 минут 24,68 секунды и установил новый европейский рекорд.

Таким образом, Гирма спустя 25 лет установил новый мировой рекорд на дистанции 3000 метров в помещении. Предыдущее достижение принадлежало кенийцу Даниэлю Комену, который 6 февраля 1998 года в Будапеште преодолел дистанцию за 7 минут 24,90 секунды.

22-летний Гирма является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио 2020 года в беге на 3000 метров с препятствиями, а также вице-чемпионом мира 2022 года в беге на 3000 метров.