Bloomberg: Россия больше не сможет нанести тяжелый урон энергосистеме Украины

С каждым последующим массированным нападением Украина способна эффективнее реагировать, поскольку улучшается защитная способность страны. Также затронуты и собственные способности Москвы проводить успешные ракетные атаки по Украине.

"На данный момент мы достигли эффекта плато - дальнейшее ухудшение ситуации не происходит. Мы можем восстанавливать инфраструктуру с такой скоростью, с которой возникают повреждения, иногда даже быстрее",

- комментирует Кудрицкий.

С конца сентября украинская энергосистема пострадала от 15 массовых ракетных атак, однако в феврале ситуация стала стабильнее. Замена поврежденных трансформаторов занимает в четыре раза меньше времени, чем осенью, и, по словам Кудрицкого, Россия "в большой степени утратила способность осуществлять масштабные для критической инфраструктуры Украины разрушения".

Расслабляться, впрочем, рано, так как весна и лето будут сложными. До следующей зимы Украина планирует накопить достаточное количество трансформаторов как местного, так и иностранного производства.

"Укрэнерго" оценило текущие убытки энергосистемы в несколько сотен миллионов долларов, а экономические убытки - в миллиарды долларов. Россия с осени проводит массовые ракетные атаки, главной целью которых является критическая инфраструктура. Начиная обстреливать энергетические объекты, Россия надеялась, что Украина "замерзнет этой зимой", то есть не сможет надлежащим образом восстановить свою энергетическую систему, указал Центр анализа европейской политики (CEPA).

Аналогичную оценку предоставила организация по защите прав человека Amnesty International. Главной целью Кремля было подорвать дух украинцев, а также заставить Киев сесть за стол переговоров и подписать мирное соглашение, в котором были бы выгодные для России условия. Однако эффект оказался противоположным, и защитники Украины даже не думают останавливаться и продолжают героически бороться за свободу своей страны.