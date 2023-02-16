Латвийская делегация обвинила эстонского тренера в неподобающем поведении. Его отстранили

Для Бруус обвинения в адрес её тренера непонятны.

"У меня за плечами успешный, но психологически сложный год в спорте. Обвинения в адрес моего тренера мне непонятны, поскольку мои тренеры Керсти и Мехис Виру всегда относились ко мне с уважением и поддержкой и заботились о моём благополучии как на тренировках, так и на соревнованиях. Именно благодаря им я добилась очень важных для себя результатов в титульных соревнованиях в прошлом году. От EKJL (Союз лёгкой атлетики Эстонии) я не чувствовала такой же поддержки.

Тем более шокирующе читать, что Мехис Виру был признан виновным в нарушении этического кодекса тренеров. Мне непонятно, почему следственная комиссия отдала предпочтение мнению третьей стороны в этом деле и не приняла во внимание мнение меня и моих родителей. На мой взгляд, это решение очень нечестное и несправедливое", - приводит слова спортсменки Rus.Postimees.

Помимо Бруус, заявление сделали её родители, Лийвика Суйсте и Аллан Бруус.

"Решение Эстонского легкоатлетического союза является для нас шокирующим. У нас нет никаких претензий к Керсти и Мехису Виру, и мы очень рады, что нашу дочь тренируют такие профессиональные и заботливые тренеры, благодаря которым Кармен соревнуется с лучшими в мире в прыжках в высоту", - написали родители спортсменки.

В прошлом году Бруус стала чемпионкой мира U-20 по прыжкам в высоту в Колумбии. 24 января легкоатлетка отпраздновала своё 18-летие.