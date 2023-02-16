Правление Союза лёгкой атлетики Эстонии объявило в среду, 15 февраля, о бессрочном отстранении тренера Мехиса Виру от работы в спортивной сфере.
Латвийская делегация обвинила эстонского тренера в неподобающем поведении. Его отстранили
На состоявшейся пресс-конференции было объявлено, что расследование дела Виру началось в августе прошлого года на чемпионате мира U-20 в Кали, когда глава латвийской делегации Дмитрий Милькевич сделал заявление о том, что считает поведение Виру по отношению к несовершеннолетней прыгунье в высоту Кармен Бруус недопустимым.
В августе 2022 года в Союз лёгкой атлетики Эстонии (EKJL) поступило четыре письменных заявления от четырёх сторон, в которых обращалось внимание на неэтичное поведение Мехиса Виру и неподобающее для тренера жестокое обращение с тренируемыми им несовершеннолетними спортсменами.
По словам самого Мехиса Виру, как тренер и как человек он ведёт себя образцово и заботится о своих подопечных, пишет Rus.Postimees.
"Я не действовал каким-либо образом, который бы выходил за рамки хорошего поведения или являлся бы нарушением Кодекса тренерской этики", - говорит Виру.
"Я никогда не был в неподобающих отношениях с учениками и не подвергал их физическому насилию", - прокомментировал обвинения Виру.
Как отмечает издание, Мехис Виру также является тренером с научным уклоном. Согласно данным биографического лексикона эстонского спорта, основными направлениями исследований Виру были специфический эффект спортивных тренировок, мониторинг тренировок и перетренированность, а также тема гормональной регуляции обмена веществ при физических нагрузках.
Для Бруус обвинения в адрес её тренера непонятны.
"У меня за плечами успешный, но психологически сложный год в спорте. Обвинения в адрес моего тренера мне непонятны, поскольку мои тренеры Керсти и Мехис Виру всегда относились ко мне с уважением и поддержкой и заботились о моём благополучии как на тренировках, так и на соревнованиях. Именно благодаря им я добилась очень важных для себя результатов в титульных соревнованиях в прошлом году. От EKJL (Союз лёгкой атлетики Эстонии) я не чувствовала такой же поддержки.
Тем более шокирующе читать, что Мехис Виру был признан виновным в нарушении этического кодекса тренеров. Мне непонятно, почему следственная комиссия отдала предпочтение мнению третьей стороны в этом деле и не приняла во внимание мнение меня и моих родителей. На мой взгляд, это решение очень нечестное и несправедливое", - приводит слова спортсменки Rus.Postimees.
Помимо Бруус, заявление сделали её родители, Лийвика Суйсте и Аллан Бруус.
"Решение Эстонского легкоатлетического союза является для нас шокирующим. У нас нет никаких претензий к Керсти и Мехису Виру, и мы очень рады, что нашу дочь тренируют такие профессиональные и заботливые тренеры, благодаря которым Кармен соревнуется с лучшими в мире в прыжках в высоту", - написали родители спортсменки.
В прошлом году Бруус стала чемпионкой мира U-20 по прыжкам в высоту в Колумбии. 24 января легкоатлетка отпраздновала своё 18-летие.
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