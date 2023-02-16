В четверг, 16 февраля, Сейм во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий создание Службы государственной обороны (СГО).
"Женщины смогут не служить". Во втором чтении поддержан законопроект об обязательной службе
Подавать предложения по законопроекту о СГО можно до третьего, окончательного, чтения - 2 марта.
Законопроект о СГО предусматривает, что обязательную военную службу можно выполнять одним из трех способов - 11 месяцев в подразделении регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе; пять лет в Земессардзе в целом, включая не менее 21 дня индивидуального обучения с выполнением служебных заданий и не более семи дней коллективного обучения ежегодно; или же освоение в течение пяти лет предусмотренной для студентов высших учебных заведений и колледжей программы резерва с общим обучением и сроком выполнения служебных заданий не менее 180 дней.
В СГО должны будут служить граждане-мужчины в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или, если гражданин продолжает получать образование (за исключением высшего образования) - в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до достижения возраста 24 лет.
В четверг, 16 февраля, после обширных дебатов Сейм убедительным большинством голосов отклонил предложение "Прогрессивных" сделать СГО обязательной и для женщин.
Таким образом, сохраняется регулирование, что женщины могут служить добровольно.
Подчиненные СГО лица, которые вследствие своих мыслей, сознания или религиозных убеждений не могут проходить военную службу государственной обороны, смогут вместо этого пройти альтернативную службу государственной обороны. Планируется, что альтернативную службу можно будет проходить в структурах Министерства обороны.
Законопроект предусматривает, что за неявку призывнику сделают предупреждение или применят денежный штраф до 350 евро.
Первый призыв в СГО на добровольной основе планируется реализовать 1 июля 2023 года. Ранее на заседании комиссии по государственной обороне секретарь Янис Гарисонс рассказал, что в этом году в первый призыв в СГО планируется принять около 300 молодых людей.
В законопроекте предусмотрено, что с 2028 года на службу планируется призывать и проживающих за границей молодых людей.
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