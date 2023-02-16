"Женщины смогут не служить". Во втором чтении поддержан законопроект об обязательной службе

Законопроект о СГО предусматривает, что обязательную военную службу можно выполнять одним из трех способов - 11 месяцев в подразделении регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе; пять лет в Земессардзе в целом, включая не менее 21 дня индивидуального обучения с выполнением служебных заданий и не более семи дней коллективного обучения ежегодно; или же освоение в течение пяти лет предусмотренной для студентов высших учебных заведений и колледжей программы резерва с общим обучением и сроком выполнения служебных заданий не менее 180 дней.