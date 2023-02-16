ISW: если Запад поможет, Украина начнет контрнаступление уже в течение месяца

В результате развернутой Россией против Украины военной кампании, резервы техники и живой силы, которая необходима для успешного массового нападения на востоке Украины, судя по всему, иссякает.

Россия не смогла восстановить выбитую из строя механизированную технику, что в ближайшее время еще больше ограничит возможности России вести маневренную войну, и в результате российские войска вынуждены полагаться на старую технику.

У Украины, скорее всего, будет возможность начать широкое контрнаступление в ближайшие месяцы, но возможности сделать это в большой мере зависят от того, насколько быстро и в каком объеме Запад даст необходимую военную помощь, в том числе танки и бронированные машины.

Президент России Владимир Путин вряд ли сообщит о новых мероприятиях по эскалации войны, инициативах мобилизации или каких-либо других важных решениях в запланированном 21 февраля обращении к Федеральному собранию, отмечают аналитики ISW.

Путин в 2022 году многократно отменял свое ежегодное послание Федеральному собранию, надеясь, что в конце концов удастся его использовать, чтобы возвысить серьезные победы России в Украине, однако он не смог осуществить это, поскольку таких побед не было.

Российские военные неудачи в Украине мешают Путину сообщить российскому обществу о победах на войне, отмечают аналитики ISW.

"Решительная оборона Бахмута со стороны Украины, несмотря на убытки, не позволяет Путину заявить, что Россия удерживает этот город в годовщину войны, а такое сообщение дало бы ему, российским солдатам и российскому обществу новую надежду на победу и, возможно, укрепило бы готовность Кремля потребовать от своих людей большую отдачу в дальнейших атаках", - пишет ISW.