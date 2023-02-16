Мурниеце приказала проверить закупку продуктов в армию на 220 млн евро

Из них свои предложения подали два претендента. Министерство обороны указывает, что один из претендентов - Sanitex - предложение не подал. Свои предложения подали Zītari LZ и Lanekss.

Представленные финансовые предложения были оценены в соответствии с установленными критериями, и наиболее выгодным в хозяйственном отношении было признано предложение Zītari LZ.

Министерство обороны обращает внимание на то, что главный критерий выбора этой закупки - расходы на администрирование - значительно отличались.

Если расходы на администрирование Zītari LZ составили 3%, то у Lanekss они составили 48,5% от объема продовольственных товаров, заказанного в соответствующем месяце. Как и расходы на администрирование, тариф на объем хранящегося продовольствия Zītari LZ составил один евро а 1000 килограммов, а у Lanekss - 42,56 евро за такой объем.

Оценивая в общем, предложение Lanekss было признано несоразмерно дорогим и невыгодным заказчику в условиях, если бы не было конкуренции, указывает министерство.

Как еще одним критерием оценки экономической выгодности была определена оценка э-платформы по удобству и функциональности использования, и в этом критерии предложение Zītari LZ также было лучше.

Министерство отметило, что в договоре установлены также штрафные санкции, а также предусмотрены действия в случаях, когда поставляются некачественные продовольственные продукты или не выполняются другие связанные с договором услуги.