Реагируя на прозвучавшую информацию, министр обороны Инара Мурниеце поручила провести проверку закупки продовольственных товаров стоимостью в 220 млн евро, при этом Министерство обороны уже в прошлом году отправило документы, связанные с процессом закупки, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Мурниеце приказала проверить закупку продуктов в армию на 220 млн евро
Контекст
Реагируя на прозвучавшую информацию, Мурниеце поручила провести проверку квалификационных требований к цели заключенного договора, сообщили агентству LETA в министерстве.
В то же время Министерство сообщило, что закупка была начата во время работы предыдущего министра обороны Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") - 18 октября 2021 года и была заключена 22 декабря прошлого года.
Целью закупки является администрирование выполнения поставок и заказов э-платформы с привлечением необходимых ресурсов к выполнению. Техническая спецификация закупки определяет, что коммерсант, который выиграет в этой закупке, не должен полностью обеспечивать необходимые хранилища для хранения продовольственных продуктов и других ресурсов, а также транспорт и другие материально-технические средства.
По поручению заказчика коммерсант обязан обеспечивать поставщиков и производителей продовольствия, которые участвуют в созданной коммерсантом платформе, как это сейчас уже происходит в существующем электронном каталоге системы электронных закупок (EIS).
Такое решение было выбрано для облегчения и замены существующего порядка, когда каждое подразделение Национальных вооруженных сил заключало общее соглашение с выбранными коммерсантами и само администрировало заказы.
В результате обеспечивается более удобный и централизованный механизм пересмотра цен, приспособленный для рыночных условий.
В свою очередь задачей оказывающего услугу лица является обеспечение максимальной конкуренции в каждой указанной позиции, которая соответственно будет устранять чрезмерное или даже искусственное подорожание продуктов или услуг.
Как проходил конкурс
Эти требования были указаны производителям пищевых продуктов в технической спецификации закупки при определении количества поставщиков в основных категориях пищевых продуктов, например, в таких позициях продуктов, как мясные продукты и хлебобулочные изделия, указывая, что должны быть по меньшей мере три или четыре поставщика.
Согласно установленным требованиям исполнитель услуги обязан осуществлять хранение продовольственных продуктов в кризисное время, без обязательного условия обеспечить хранение в своих помещениях.
Список продовольственных продуктов был создан вместе с специалистами Национальных вооруженных сил (NBS), и, вопреки общедоступным утверждениям, "на время кризиса" не применяются так называемые "зеленые требования".
Кроме того, Министерство обороны отметило, что для претендентов на закупку было установлено требование по меньшей мере трехлетнего (до дня подачи заявки) опыта работы по оказанию услуг логистики для поставки продовольствия или оказания услуг питания.
Наконец, существенным требованием было кандидату в день подачи заявления подтвердить, что в выполнении договора будет обеспечено хранение резервов продуктов питания на территории Латвии и оборот продуктов в соответствии со сроками их реализации, обеспечивая, что запасы продовольствия будут храниться на территории Латвии и будут доступны в случае кризиса.
Расчеты по общей сумме договора, составляющей 220 миллионов евро без налога на добавленную стоимость (НДС), во время выполнения договора (60 месяцев) проводились экспертами NBS с учетом инфляции, планируемой Службой государственной обороны, а также исходя из планируемого объема и расходов на администрирование военнослужащих резерва NBS.
В соответствии с этим расчетом сумма договора составит 44 миллиона евро без НДС. В эту сумму включено не только общее потребление ежедневного продовольствия, которое не создает всю указанную сумму договора, но также предполагаемое потребление в случае кризиса, возможный рост спроса и цен на продовольствие в условиях войны.
В качестве наиболее подходящего метода закупки комиссия по закупке выбрала конкурсный диалог. Учитывая, что услуга логистики продовольствия закупалась впервые, было принято решение подготовить техническую спецификацию вместе с представителями индустрии. Перед закупкой была организована встреча с представителями Латвийской федерации продовольственных предприятий, Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Национальной ассоциации грузовых экспедиторов и логистики Латвии, Латвийской ассоциации логистики и общества "Ассоциация автоперевозчиков".
Министерство обороны отметило, что выбранный метод закупки - "конкурсный диалог" - не ограничивает конкуренцию, так как положение о первом этапе закупки публикуется на домашней странице Бюро по надзору за закупками (IUB) и в нем может участвовать каждый.
Кого и почему выбрали?
На первом этапе этого процесса была возможность свободно заявиться любому заинтересованному поставщику, обеспечивая выдвинутые квалификационные требования. В соответствии с этим приглашением на первый этап закупки заявились пять коммерсантов. Из них комиссия по закупке трех кандидатов - Sanitex, Lanekss и Zītari LZ - признала соответствующими выдвинутым требованиям, и эти коммерсанты получили приглашение подавать свои предложения.
Из них свои предложения подали два претендента. Министерство обороны указывает, что один из претендентов - Sanitex - предложение не подал. Свои предложения подали Zītari LZ и Lanekss.
Представленные финансовые предложения были оценены в соответствии с установленными критериями, и наиболее выгодным в хозяйственном отношении было признано предложение Zītari LZ.
Министерство обороны обращает внимание на то, что главный критерий выбора этой закупки - расходы на администрирование - значительно отличались.
Если расходы на администрирование Zītari LZ составили 3%, то у Lanekss они составили 48,5% от объема продовольственных товаров, заказанного в соответствующем месяце. Как и расходы на администрирование, тариф на объем хранящегося продовольствия Zītari LZ составил один евро а 1000 килограммов, а у Lanekss - 42,56 евро за такой объем.
Оценивая в общем, предложение Lanekss было признано несоразмерно дорогим и невыгодным заказчику в условиях, если бы не было конкуренции, указывает министерство.
Как еще одним критерием оценки экономической выгодности была определена оценка э-платформы по удобству и функциональности использования, и в этом критерии предложение Zītari LZ также было лучше.
Министерство отметило, что в договоре установлены также штрафные санкции, а также предусмотрены действия в случаях, когда поставляются некачественные продовольственные продукты или не выполняются другие связанные с договором услуги.
Кроме того, министерство сообщило, что уже в октябре 2022 года оно представило все связанные с процессом закупки документы в KNAB.
Портал Firmas.lv указывает, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным выгодоприобретателем является Зелтиня, которая является председателем правления предприятия. База данных KNAB свидетельствует, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а еще годом ранее 2000 евро.
Членом этой партии является и экс-министр обороны Артис Пабрикс.
В 2017 году и в 2015 году Супе в сумме пожертвовал 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В сообщении руководства предприятия 2021 года говорится, что предприятие в основном предоставляет услуги питания Rīgas satiksme, в пунктах питания и в столовой Ройской средней школы, а также предоставляет услуги питания другим юридическим и физическим лицам. В 2021 году на деятельность предприятия значительно повлияла и ограничила пандемия Covid-19, а также меры по ограничению ее последствий. Предприятие в 2021 году получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, обеспечивающей доступность оборотных средств и финансовую стабильность предприятия.
С Zītari LZ договор заключен о создании системы логистики, которая объединяет ряд производителей продовольствия и других коммерсантов, чтобы обеспечить поставку продовольствия всем подразделениям NBS на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие по запросу NBS должно обеспечить также необходимые запасы продовольствия. Кроме того, соглашение предусматривает обязанность предприятия обеспечить производство и доставку необходимого ДЛЯ NBS продовольствия в случае войны.
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