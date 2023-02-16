Главное за 16 февраля ⟩ Приговор Кайминьшу, зарплаты учителей и всемирно известные латвийские чипсы

С сегодняшнего дня Департамент полиции и погранохраны Эстонии по предписанию Департамента государственной инфосистемы вынужден временно приостановить выдачу в магазинах Selver ID-карт, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности, а также признать недействительными уже выданные сертификаты. Для людей, которых коснется это решение, в срочном порядке изготовят новые карты. Стражи порядка свяжутся с ними лично.

Звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразили соболезнования российскому нападающему Александру Овечкину в связи со смертью его отца.

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9 июня 2021 года Лаймонис Радзиньш запомнил навсегда. В этот день звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы Long Chips. И пообещала несколько пачек с опубликованной ею фотографии "привезти своей самой лучшей команде".

Онлайн-журнал KLIK завершает серию "Граждане Латвии - друзья Кремля" статьей о Татьяне Андриец. В понедельник, 6 февраля, она была задержана Службой государственной безопасности (VDD). Андриец - пророссийская активистка, вовлеченная в деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Теперь информация об аресте Татьяны доступна и на всех популярных российских пропагандистских порталах. Петербургский университет, в котором она сейчас изучает международные отношения, обещал студентку поддержать.

Почему разрастающиеся в России кладбища из наемников Пригожина не несут никаких рисков для Кремля. Откуда взялась кувалда Пригожина, как вообще "повар Путина" стал одним из топовых злодеев войны России с Украиной, а также – при каких условиях шеф ЧВК Вагнера избежит смерти. Об этом и многом другом в большом интервью Rus.Postimees рассказал независимый журналист Денис Коротков, который в 2015 году первым сообщил о существовании ЧВК Вагнера.

Кажется, что задания по латышскому языку для учеников третьего класса - ничто? Тогда докажите это, набрав хотя бы пять пунктов в этом тесте!

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