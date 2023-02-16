Четверг, 16 февраля, подходит к концу. За сегодня произошло очень много событий: Кайминьш получил 280 часов общественных работ, педагоги борются за свою заработную плату, а в Украине продолжает идти война. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 16 февраля ⟩ Приговор Кайминьшу, зарплаты учителей и всемирно известные латвийские чипсы
Новости Латвии:
Рижский городской суд сегодня приговорил бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша к 280 часам общественных работ за фальсификацию бухгалтерских документов, выяснило агентство LETA в суде.
Реагируя на прозвучавшую информацию, министр обороны Инара Мурниеце поручила провести проверку закупки продовольственных товаров стоимостью в 220 млн евро, при этом Министерство обороны уже в прошлом году отправило документы, связанные с процессом закупки, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Компромиссов в вопросе заработной платы и нагрузки педагогов и ученых больше не будет, подчеркнула председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
В течение четырех лет учителям каждый год давали дополнительные деньги, но давать все больше и больше денег - это не долгосрочный вариант, потому что у нас в целом не реформирована система, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского радио "В точке пересечения".
Латвия - первая из стран Балтии, в парламенте которой есть партия TikTok. До попадания в Сейм ее главная звезда была безработной со средним образованием, но на этой платформе ее ролики собирали миллионы "лайков". Количество пользователей TikTok практически одинаково во всех странах Балтии, но именно в Латвии эту платформу наиболее активно используют политики-популисты, распространяя также сообщения, угодные Кремлю.
В среду, 15 февраля, Государственная полиция по подозрению в убийстве восьмимесячного жеребенка в Сигулде задержала троих мужчин. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных стражи порядка обнаружили и изъяли мясо убитого животного и вещественные доказательства. Все трое возможных виновников в данный момент находятся в изоляторе. Расследование продолжается.
В Рижской Даугавской школе в Кенгарагсе, где учатся дети с пятого по девятый класс, утром в четверг, 16 февраля, были прерваны уроки, так как в туалете на втором этаже загорелся стояк. Руководство школы приняло решение эвакуировать учеников, сообщает Degpunktā.
В четверг, 16 февраля, Государственная полиция получила вызов на улицу Дрицану в Риге, где сгорели три автомобиля, выяснил портал Apollo.lv в полиции.
В четверг, 16 февраля, в 7:30 утра в Риге, в Биерини, на улице Териню, 62, распахнул свои двери новый магазин Lidl. Это уже четвертый магазин Lidl в Пардаугаве и 23-й в стране. Создано 45 новых рабочих мест. Инвестиции международной розничной компании Lidl в реализацию этого проекта превысили 10,8 миллиона евро.
За рубежом:
Россия больше не сможет нанести тяжелый урон украинской энергосистеме, поскольку она уже пережила самые тяжелые последствия атак российских ракет, сообщила агентству Bloomberg руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Индия, ставшая главным покупателем российской нефти, фактически отказалась спасать нефтяную сферу России, на которую Евросоюз установил эмбарго. Как сообщает агентство Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы не собираются закупать российское дизельное топливо.
По обвинению во взрыве Крымского моста российские силовики арестовали восемь человек - всех их задержали в течение недели после произошедшего. При этом та неделя потребовалась не на розыски и погони - наоборот, адвокаты и родственники арестованных, с которыми поговорила Би-би-си, настаивают, что люди сами приезжали на опросы, в том числе на своих автомобилях, за свой счет жили в гостинице по просьбе спецслужб и в целом максимально старались помогать следствию, настаивая на своей невиновности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг сообщил, что Беларусь присоединится к российскому вторжению в Украину только в случае, если на нее сначала нападет украинская армия, сообщает AFP.
Семья Очеретных, Артур и Людмила (бывшая жена Владимира Путина), по данным испанских СМИ, пытается продать семейную собственность в Испании, опасаясь, что она попадет под санкции Евросоюза.
Прокуратура Витебска 14 февраля направила в суд уголовное дело в отношении граждан стран Балтии, 34-летнего курьера и 22-летнего надзирателя из группы телефонных мошенников. Их обвиняют в том, что они преступным путем завладели более чем 20 тысячами рублями (около 7380 евро), пишет "Зеркало" со ссылкой на прокуратуру региона.
В среду, 15 февраля, Европейская комиссия решила подать в Суд Европейского союза на Эстонию и ряд других стран, поскольку они не полностью выполнили директиву о защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Еврокомиссия также возбудила против Эстонии несколько дел о нарушении прав, действующих в ЕС.
С сегодняшнего дня Департамент полиции и погранохраны Эстонии по предписанию Департамента государственной инфосистемы вынужден временно приостановить выдачу в магазинах Selver ID-карт, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности, а также признать недействительными уже выданные сертификаты. Для людей, которых коснется это решение, в срочном порядке изготовят новые карты. Стражи порядка свяжутся с ними лично.
Звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразили соболезнования российскому нападающему Александру Овечкину в связи со смертью его отца.
Интересное чтиво:
9 июня 2021 года Лаймонис Радзиньш запомнил навсегда. В этот день звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в своем Instagram написала, что обожает латвийские чипсы Long Chips. И пообещала несколько пачек с опубликованной ею фотографии "привезти своей самой лучшей команде".
Онлайн-журнал KLIK завершает серию "Граждане Латвии - друзья Кремля" статьей о Татьяне Андриец. В понедельник, 6 февраля, она была задержана Службой государственной безопасности (VDD). Андриец - пророссийская активистка, вовлеченная в деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Теперь информация об аресте Татьяны доступна и на всех популярных российских пропагандистских порталах. Петербургский университет, в котором она сейчас изучает международные отношения, обещал студентку поддержать.
Почему разрастающиеся в России кладбища из наемников Пригожина не несут никаких рисков для Кремля. Откуда взялась кувалда Пригожина, как вообще "повар Путина" стал одним из топовых злодеев войны России с Украиной, а также – при каких условиях шеф ЧВК Вагнера избежит смерти. Об этом и многом другом в большом интервью Rus.Postimees рассказал независимый журналист Денис Коротков, который в 2015 году первым сообщил о существовании ЧВК Вагнера.
Кажется, что задания по латышскому языку для учеников третьего класса - ничто? Тогда докажите это, набрав хотя бы пять пунктов в этом тесте!
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