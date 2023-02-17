Зеленский в интервью Би-би-си: "Компромисс с Путиным невозможен"

При этом территориальные уступки Украины по Крыму или в Донбассе создали бы "бомбу в центре нашей страны и бомбу в центре Европы", уверен украинский президент.

В ответ на вопрос о наступлении, которое Россия может планировать предстоящей весной, Зеленский заявил, что наступление уже фактически началось.

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - сказал он.

Президент Украины считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран. "Безусловно, современное вооружение - это то, что приближает мир. Язык оружия - единственный, который понимает Россия", - сказал он.

Сейчас союзники Украины обсуждают возможность поставки ВСУ военных самолетов. Премьер-министр Британии Риши Сунак говорит, что такие поставки возможны, однако в Германии и США от них пока отказываются.

Зеленский и Джон Симпсон Фото: BBC

Также Зеленский коснулся отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко, который в четверг заявил, что готов вступить в войну против Украины, если "оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей".

"Я надеюсь, что Беларусь не присоединится к войне. Если это произойдет - мы будем бороться и выживем", - сказал Зеленский, добавив, что становиться плацдармом для атаки российской армии против Украины было бы для Беларуси огромной ошибкой.

Российские войска начали свое полномасштабное вторжение 12 месяцев назад, в том числе и с территории Беларуси. Они двигались на юг в Киев, но получили отпор и были вынуждены отступить через несколько недель, понеся значительные потери.

Отвечая на вопрос о стратегии России в войне с Украиной, Зеленский сказал, что она свидетельствует об "отсутствии ценностей".