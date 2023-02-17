Виктория Нуланд: Украина может наносить удары по российским базам в Крыму

Виктория Нуланд уверена, что Путину или тому, кто встанет во главе России после него, нельзя будет верить на слово даже после окончания войны.

"Мы ни в коем случае не должны верить - пока Владимир Путин или кто-то вроде него находится у власти, - что это действительно окончено. Даже если будет достигнут справедливый мир, все равно понадобится долгосрочный план и выстраивание украинской армии будущего, которая смогла бы отбить у Путина всякую охоту замыслить что-нибудь в дальнейшем", - сказала Виктория Нуланд.

Также она заявила, что США смотрят не только на то, какое вооружение можно отправить Украине прямо сейчас, но также на то, что понадобится для надежного сдерживания России в дальнейшем.

Заместитель госсекретаря еще раз напомнила, что США никогда не признавали Крым российским.

"Я не стану строить предположений, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы считаем Крым Украиной", - заявила она.

По словам Нуланд, после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, расположив там боевые мощности, склады вооружений и командные центры, которые угрожают и будут угрожать безопасности Украины до той поры, пока там находятся.

Военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала замгоссекретаря.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым как минимум не демилитаризован", - указала Нуланд.

При этом она добавила, что, прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - указала она.