В ходе онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сделала несколько заявлений. Например, она заявила, что необходимо обеспечить гарантии для того, чтобы Россия снова не развязала войну. Об этом пишет Русская служба BBC.
Виктория Нуланд: Украина может наносить удары по российским базам в Крыму
Виктория Нуланд уверена, что Путину или тому, кто встанет во главе России после него, нельзя будет верить на слово даже после окончания войны.
"Мы ни в коем случае не должны верить - пока Владимир Путин или кто-то вроде него находится у власти, - что это действительно окончено. Даже если будет достигнут справедливый мир, все равно понадобится долгосрочный план и выстраивание украинской армии будущего, которая смогла бы отбить у Путина всякую охоту замыслить что-нибудь в дальнейшем", - сказала Виктория Нуланд.
Также она заявила, что США смотрят не только на то, какое вооружение можно отправить Украине прямо сейчас, но также на то, что понадобится для надежного сдерживания России в дальнейшем.
Заместитель госсекретаря еще раз напомнила, что США никогда не признавали Крым российским.
"Я не стану строить предположений, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы считаем Крым Украиной", - заявила она.
По словам Нуланд, после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, расположив там боевые мощности, склады вооружений и командные центры, которые угрожают и будут угрожать безопасности Украины до той поры, пока там находятся.
Военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала замгоссекретаря.
"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым как минимум не демилитаризован", - указала Нуланд.
При этом она добавила, что, прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - указала она.
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