Французский футбольный клуб "Ницца" подал жалобу на съёмки любительского видео порнографического характера на территории домашнего стадиона клуба "Альянц Ривьера". Об этом сообщает RMC Sport.
Французский клуб подал жалобу из-за съёмки порно на стадионе во время матча
29 января прямо во время матча 20-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Лиллем" (1:0) в кабинке туалета стадиона "Альянц Ривьера" снимался порнографический ролик.
Внимательные болельщики услышали странные звуки из туалетной кабинки и сразу же начали сообщать об этом в социальных сетях.
Клуб быстро отреагировал на шумиху и теперь любителей фильмов для взрослых разыскивает полиция. "Ницца" и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, на следующий же день подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.
На данный момент "Ницца" с 37 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, "Лилль" с 41 - пятый. На первом месте расположился "Пари Сен-Жермен" с 54 баллами.
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