Французский клуб подал жалобу из-за съёмки порно на стадионе во время матча

29 января прямо во время матча 20-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Лиллем" (1:0) в кабинке туалета стадиона "Альянц Ривьера" снимался порнографический ролик.

Внимательные болельщики услышали странные звуки из туалетной кабинки и сразу же начали сообщать об этом в социальных сетях.

Клуб быстро отреагировал на шумиху и теперь любителей фильмов для взрослых разыскивает полиция. "Ницца" и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, на следующий же день подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

На данный момент "Ницца" с 37 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, "Лилль" с 41 - пятый. На первом месте расположился "Пари Сен-Жермен" с 54 баллами.