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Французский клуб подал жалобу из-за съёмки порно на стадионе во время матча

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Французский клуб подал жалобу из-за съёмки порно на стадионе во время матча
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Фото: Adil Benayache/SIPA

Французский футбольный клуб "Ницца" подал жалобу на съёмки любительского видео порнографического характера на территории домашнего стадиона клуба "Альянц Ривьера". Об этом сообщает RMC Sport.

29 января прямо во время матча 20-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Лиллем" (1:0) в кабинке туалета стадиона "Альянц Ривьера" снимался порнографический ролик.

Внимательные болельщики услышали странные звуки из туалетной кабинки и сразу же начали сообщать об этом в социальных сетях.

Клуб быстро отреагировал на шумиху и теперь любителей фильмов для взрослых разыскивает полиция. "Ницца" и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, на следующий же день подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

На данный момент "Ницца" с 37 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, "Лилль" с 41 - пятый. На первом месте расположился "Пари Сен-Жермен" с 54 баллами.

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