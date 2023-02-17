Министр: развязанная Россией война оказала влияние на бюджет

Сегодня Сейм рассматривает законопроект "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" в первом чтении.

Глава Минфина указал, что бюджет на 2023 год разрабатывался, когда пандемия Covid-19 пошла на убыль, но Россия продолжала вторжение в Украину. Бюджет предусматривает бескомпромиссную поддержку Украины и беженцев, а также формировался с учетом беспрецедентного роста цен на энергоресурсы и новой геополитической ситуации в сфере безопасности.

Латвия находится всего в 1500 километрах от линии фронта.

"Мы каждый день адаптируемся к новым реалиям, видим их в СМИ, оказываем необходимую поддержку беженцам в рамках наших возможностей. Я горжусь тем, что и правительство, и народ Латвии едины в оказании помощи Украине. Помощь Латвии, если оценивать ее по ВВП, - одна из самых больших, если не самая большая", - сказал Ашераденс.

Министр финансов также информировал Сеймом о приоритетных мерах в бюджете на этот год.