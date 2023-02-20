Бани Harvia и спорт – как сделать, чтобы тепло помогло телу?

Баня – место, где тело подвергается воздействию тепла. При перегреве тела организм потеет, таким образом охлаждая кожу. В результате потоотделения теряется жидкость, поэтому сразу после посещения бани важно выпивать хотя бы 2–3 стакана воды, чтобы не произошло обезвоживание организма. Самое важное то, что после тренировки тело и так уже потеряло много жидкости, поэтому следует быть осторожным при посещении бани сразу после физической нагрузки. Согласно Гарвардскому исследованию, человек за время помещения бани теряет по крайней мере 0,7л воды.

Обезвоживание – это не только жажда. Это серьезная угроза для здоровья и даже жизни. Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать об обезвоживании организма – сухость во рту, выраженная жажда, головная боль, вялость и головокружение. Посещение бани намного быстрее может способствовать обезвоживанию у людей с сахарным диабетом, заболеваниями почек, нарушениями работы сердца.

О Harvia

Harvia является мировым лидером на рынке саун и SPA, цель которого – обеспечение опыта релаксации и хорошего самочувствия для каждого как в домашних условиях, так и в общественных саунах и SPA-центрах. Целебные свойства саун – одна из главных причин, по которым люди хотят оборудовать их у себя дома. От печей и аксессуаров для бани до широкопрофильных решений для саун и SPA – все это предлагает Harvia! Ищите самый подходящий для себя тип сауны у наших дистрибьюторов – Būvniecības ABC, DEPO, K Senukai, Komforts, Sauna katram и SB (sbSiltumtehnika).