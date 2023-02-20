В начале года в спортзалах и фитнес-центрах обычно наблюдается приток желающих, так как люди принимают решение больше заниматься спортом. Неотъемлемой составляющей спортзала в наше время стала и баня, в которой люди охотно отдыхают после каждой тренировки. Такой отдых приносит много пользы, но есть ряд факторов, которые следует учитывать, чтобы не создать каких-нибудь проблем для здоровья.
Бани Harvia и спорт – как сделать, чтобы тепло помогло телу?
Всем известно, что посещение бани является частью здорового и активного образа жизни, так как позволяет уменьшить мышечные боли, очистить кожу, облегчить головную боль, укрепить иммунную систему, улучшить качество сна и многое другое. Несмотря на то, что посещение бани практикуется уже много веков, важных исследований, которые показывали бы пользу этого занятия для нашего тела, все еще недостаточно. Одни из основоположников банных ритуалов – финны – исследовали влияние бани на кардиоваскулярную систему.
Первые исследования на эту тему появились уже в середине прошлого века, однако в те времена люди вели совершенно другую жизнь. Современные технологии и вредные привычки способствовали распространению различных кардиоваскулярных заболеваний. Это объясняется тем, что у людей слишком мало физической нагрузки. Приверженцы здорового образа жизни наверняка знают, что для поддержания работы сердца надо бегать, ходить в походы или ездить на велосипеде, но хорошей тренировкой может стать и посещение бани.
Объединение тренировок с баней снижает риск артериальной болезни, повышая общую физическую выносливость, снижая артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, тепло в бане способствует процессу восстановления мышц – после тренировки в мышцах появляются микротравмы и воспаления, и тепло способствует их уменьшению. Потоотделение также приносит пользу, так как помогает выведению токсинов из организма, вызывая приятные ощущения после тренировки. Выведение токсинов может также помочь избавиться от лишнего веса.
Баня – место, где тело подвергается воздействию тепла. При перегреве тела организм потеет, таким образом охлаждая кожу. В результате потоотделения теряется жидкость, поэтому сразу после посещения бани важно выпивать хотя бы 2–3 стакана воды, чтобы не произошло обезвоживание организма. Самое важное то, что после тренировки тело и так уже потеряло много жидкости, поэтому следует быть осторожным при посещении бани сразу после физической нагрузки. Согласно Гарвардскому исследованию, человек за время помещения бани теряет по крайней мере 0,7л воды.
Обезвоживание – это не только жажда. Это серьезная угроза для здоровья и даже жизни. Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать об обезвоживании организма – сухость во рту, выраженная жажда, головная боль, вялость и головокружение. Посещение бани намного быстрее может способствовать обезвоживанию у людей с сахарным диабетом, заболеваниями почек, нарушениями работы сердца.
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