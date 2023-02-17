МОК: в странах Балтии игнорируют права человека

Недавно МОК выступил с предложением оценить возможности возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, несмотря на то, что страны-агрессоры продолжают нападения на Украину.

Такая инициатива была резко осуждена странами Балтии. Ни Олимпийский комитет Латвии (LOK), ни Министерство образования и науки, отвечающее за спортивную индустрию в Латвии, не поддерживают желание МОК.

"Были некоторые заявления об обеспокоенности, особенно из стран Балтии и некоторых других стран. К сожалению, они не затрагивали вопросы прав человека. У нас нет на это ответа. Тем не менее, мы должны относиться к этому серьезно", - говорится на сайте МОК.

"В конце концов, правительства государств не решают, кто может участвовать в спортивных соревнованиях - это положило бы конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том формате, в котором мы их знаем. Мы ищем решение, которое соответствует миссии спорта - объединять, а не поощрять рост конфронтации".

24 февраля прошлого года Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабное наступление на Украину. Война идет уже почти год.