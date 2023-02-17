Главное за 17 февраля ⟩ Ошибка RNP, избиение школьницы в Риге и погибший в пожаре на заводе дронов

За рубежом:

Сергею Гридину был 21 год. Он повесился на поясе 10 февраля. Местом его службы являлась воинская часть в Подмосковье, где он и покончил жизнь самоубийством. "Я решил умереть здесь, на родине, без чужой крови на руках", - написал Гридин в предсмертном письме, сообщает The Insider.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, принял в своей московской резиденции в Ново-Огарево белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью международному обозревателю Би-би-си Джону Симпсону. Зеленский ответил на вопросы о возможности компромисса с Россией, поддержке со стороны Европы, отношениях с Беларусью и возможном весеннем наступлении России.

Интересное чтиво:

Яунпилчанка Ина Тилля в отдаленном волостном поселке в одиночку растит семерых детей. Семья не богатая, но дружная и трудолюбивая. Преодолевая жизненные трудности, им собственными силами удается создавать свой маленький островок счастья. Но как на такую большую семью влияет растущая дороговизна жизни?

Тордис Эльва - исландская писательница, просветительница, фем-активистка. В 2015-м у себя дома в Исландии она стала "Женщиной года". После этого она выпустила свою вторую книгу о жизни после изнасилования. Книга была написана в соавторстве с Томом Стрейнджером, который совершил над ней насилие. Издание "Горящая изба" рассказывает эту историю проживания травмы, которая вызвала большую дискуссию. Вот ее пересказ.