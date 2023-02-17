Рабочая неделя подошла к концу, и мы готовы рассказать вам о главных событиях уходящей пятницы, 17 февраля.
Главное за 17 февраля ⟩ Ошибка RNP, избиение школьницы в Риге и погибший в пожаре на заводе дронов
Новости Латвии:
Во время внедрения и тестирования системы портала e-parvaldnieks.lv была обнаружена ошибка в счетах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) за этот месяц для четверти клиентов. В связи с автоматизацией процесса RNP аннулировал счета за февраль для некоторых клиентов. В настоящее время предприятие готовит новые счета, сообщили TVNET в компании.
Пострадавший при пожаре на заводе по производству дронов Edge Autonomy скончался, сообщает Latvijas Televīzija со ссылкой на неофициальный источник.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение о включении трех граждан России - Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова - в список нежелательных для Латвии лиц, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).
Эмоциональное и физическое насилие над ученицей зафиксировано на видеозаписи в Рижской гимназии северных стран (Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā). Анну (имя изменено) повалили на землю, а другие девочки пинали ее, сообщает программа Bez Tabu.
В химической смеси для зимнего омывания стекол "Зимнее средство для мытья стекол, ароматизированное, предназначенное для использования при температуре до -20 градусов" (Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, aromatizēts, paredzēts lietošanai līdz -20 grādiem) обнаружено опасное вещество метанол, сообщила Инспекция здравоохранения (VI).
За рубежом:
Сергею Гридину был 21 год. Он повесился на поясе 10 февраля. Местом его службы являлась воинская часть в Подмосковье, где он и покончил жизнь самоубийством. "Я решил умереть здесь, на родине, без чужой крови на руках", - написал Гридин в предсмертном письме, сообщает The Insider.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, принял в своей московской резиденции в Ново-Огарево белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью международному обозревателю Би-би-си Джону Симпсону. Зеленский ответил на вопросы о возможности компромисса с Россией, поддержке со стороны Европы, отношениях с Беларусью и возможном весеннем наступлении России.
Интересное чтиво:
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