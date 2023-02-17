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Желтое предупреждение: ночью местами ожидается сильный снегопад

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Желтое предупреждение: ночью местами ожидается сильный снегопад
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Снегопад в Риге
Снегопад в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на субботу, 18 февраля, местами в Латвии ожидается сильный снегопад, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Вечером в пятницу Латвию, начиная с запада, достигнет зона осадков, которая ночью принесет в восточные районы страны сильный снегопад. Местами толщина снежного покрова увеличится на пять-семь сантиметров.

На некоторых участках дороги будут скользкими, а видимость во время метели ухудшится.

Фото: meteo.lv

Предупреждение действует с 20:00 пятницы до 8:00 утра субботы.

Ожидаемая интенсивность снегопада может затруднить движение транспорта и пешеходов. Жителей просят быть осторожными как при ходьбе, так и при езде на велосипеде или автомобиле.

Если стихия нанесла ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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