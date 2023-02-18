В пять раз больше, чем обычно: что известно о потерях России в Украине к середине февраля

Например, с начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка только одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 млн долларов.

Спецназ ГРУ и специальные отряды Росгвардии также несут существенные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а спецназ Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Пытаясь возместить потери наиболее подготовленных соединений, Россия начала активно вербовать в армию тех, кто еще недавно работал на гражданке.

Мы видим, что сейчас основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК “Вагнер” (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь. А если смотреть на потери последних трех месяцев - они составляют около половины всех погибших.

Потери среди заключенных, участвующих во вторжении в составе ЧВК "Вагнер", продолжают стремительно расти. В начале февраля было обнаружено уже третье массовое захоронение тех, кто сейчас должен был отбывать срок в колониях, но вместо этого уехал воевать в Украину.