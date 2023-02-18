Бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу был найден мёртвым под завалами в Турции, сообщает местное издание NTV со ссылкой на агента игрока Мурата Узунмехмета.
Экс-игрока "Челси" нашли мёртвым после землетрясения в Турции
"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", - написал Узунмехмет в Twitter.
После землетрясения в Турции о местонахождении 31-летнего Атсу ничего не было известно. Ранее сообщалось о том, что спасатели нашли живым футболиста, но эта информация оказалась ложной.
Футболиста не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.
Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги прошлым летом. Вечером накануне землетрясения Атсу забил победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с "Касымпашой" (1:0).
В своё время Кристиан Атсу играл за "Порту", "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон", "Малагу" и ряд других известных клубов. На его счету 60 матчей и 10 голов за национальную сборную Ганы.
Землетрясения в Турции и Сирии привело к гибели более 42 тысяч человек.
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