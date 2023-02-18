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Фото ⟩ В Академии художеств уже в 83-й раз прошел легендарный карнавал

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В Академии художеств уже в 83-й раз прошел легендарный карнавал
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Карнавал в Латвийской художественной академии
Карнавал в Латвийской художественной академии Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в пятницу, 17 февраля, любители искусства и креативные люди собрались в помещениях Латвийской художественной академии на легендарный карнавал, который прошел уже в 83-й раз. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с места событий!

Тематикой этого года была "Фортуна рассвета". Посетители конкретно постарались, нарядившись в необычные, ярки и даже весьма своеобразные карнавальные наряды.

Посетители могли наслаждаться музыкой на девяти сценах, посетить перфоманс-кабинет и киноуголок 2anna, повеселиться на дискотеке поэтов Satori, принять участие в различных мероприятиях и оценить неповторимые декорации, созданные молодыми художниками.

В этом году на карнавале выступили такие музыканты как Айнар Миелавс, Роландс Че, группы Alejas, Tesa, Bel Tempo, Podruga и многие другие.

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