Фото ⟩ В Академии художеств уже в 83-й раз прошел легендарный карнавал

Тематикой этого года была "Фортуна рассвета". Посетители конкретно постарались, нарядившись в необычные, ярки и даже весьма своеобразные карнавальные наряды.

Посетители могли наслаждаться музыкой на девяти сценах, посетить перфоманс-кабинет и киноуголок 2anna, повеселиться на дискотеке поэтов Satori, принять участие в различных мероприятиях и оценить неповторимые декорации, созданные молодыми художниками.

В этом году на карнавале выступили такие музыканты как Айнар Миелавс, Роландс Че, группы Alejas, Tesa, Bel Tempo, Podruga и многие другие.