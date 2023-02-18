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Стрельба в Миссисипи: мужчина застрелил шестерых жителей маленького городка

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Стрельба в Миссисипи: мужчина застрелил шестерых жителей маленького городка
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Фото: AP/Scanpix

В небольшом городке Аркабутла, штат Миссисипи, США, в пятницу были застрелены шесть человек, подозреваемый 52-летний местный житель задержан, сообщает Русская служба ВВС.

По информации полиции, стрелок сначала застрелил человека в магазине, после чего пошел в находящийся неподалеку дом, где застрелил свою бывшую жену, но, по данным CNN, пощадил ее жениха.

После этого стрелок поехал на своем автомобиле в другой дом, который считается его местом жительства, где застрелил еще двух человек, в том числе мужчину, который, возможно, был его отчимом.

Затем он застрелил еще двух человек - одного в машине, одного на дороге недалеко от своего дома.

После совершения этого убийства в результате непродолжительной погони он был задержан полицией.

Телеканал Action News 5 сообщил, что стрельбу устроил 52-летниц Ричард Дейл Крум. Мотивы его действий не называются, однако известно, что он действовал в одиночку.

"У нас здесь не так много насильственных преступлений. Это шокирует", - сказал шериф Лэнс. По его словам, у подозреваемого было ружье и два пистолета.

Город Аркабатла находится примерно в 72 км к югу от Мемфиса в соседнем штате Теннеси.

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