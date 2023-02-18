Первые украинские солдаты завершили американский курс обучения в Германии

"Первый украинский батальон на этой неделе завершил общевойсковое обучение с боевыми машинами M2 Bradley на полигоне Графенвер в Германии", - сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

США согласились поставить Украине более 100 боевых машин Bradley.

"Около 635 украинцев прошли примерно пятинедельный период обучения, который включал основные задачи солдат, такие как меткая стрельба, наряду с медицинской подготовкой, обучением подразделений, взводов и рот, а также батальонными учениями", - сказал Райдер.

Батальон механизированной и полевой артиллерии начал подготовку две недели назад, еще два дивизиона начнут подготовку на следующей неделе, добавил Райдер.

США, которые обучают украинских солдат использовать различные обещанные Киеву оружейные системы, в конце прошлого года сообщили о расширенной программе обучения.

Это означает возврат к таким же учениям, какие проходили в Украине до полномасштабного вторжения Россия 24 февраля прошлого года.