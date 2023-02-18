Суббота полнится международными новостями: Северная Корея запускает ракеты, Игорь Гиркин критикует Россию, НАТО помогает Украине. Но и в Латвии хватает событий и интересных историй. О них всех можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 18 февраля ⟩ Проблемы с арендованным автомобилем, откровения Игоря Гиркина и увлекающаяся молодежь Риги
Новости Латвии:
Рижанин Максим 18 января решил поехать на работу на арендованном автомобиле. Как обычно, добравшись до пункта назначения, он прекратил поездку в приложении, однако спустя несколько дней констатировал, что поездка по-прежнему активна и сумма счета продолжает расти.
После вступления в силу приговора суда обвиняемый предприниматель Гулам Гулами до сих пор так и не был доставлен в тюрьму.
Сейм в пятницу концептуально поддержал поправки к закону о дорожном движении, которыми предусматривается на время, по сути, установить запрет на продажу приобретенных за границей транспортных средств.
В лесной округе в Адажском крае, где когда-то была секретная военная база советской армии, для осмотра сохранены и в одном месте размещены многие бетонные блоки с символами и призывами оккупационной власти.
Сотрудники Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции просят помощи в выяснении личности изображенного на фотографии мужчины. Он, возможно, может предоставить ценную для следствия информацию о происшествии в Талси, сообщает Госполиция.
За рубежом:
Связанный с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России военный блогер Игорь Гиркин критически оценил нынешнюю тактику российской армии в Украине. Осужденный заочно за сбитие малайзийского самолета над территорией Украины 52-летний мужчина в интервью российскому YouTube-каналу указал, что Россия не может победить в этой войне, а также не напрямую назвал виновного в этом.
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести в этом году музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ". Об этом сам шоумен сообщил в Instagram.
Испания приняла закон, позволяющий людям с особенно болезненными месячными использовать на работе оплаченный "менструальный отпуск". Это первая страна в Европе, которая ввела такой закон.
Для Джона и Лизы Хаммер, жителей небольшого города Восточная Палестина в американском штате Огайо, нормальная жизнь закончилась 3 февраля в 20:55. В этот момент поезд с грузом токсичных химикатов сошел с рельсов всего в нескольких метрах от здания, где находилась их процветающая компания по вывозу мусора.
Многим может показаться ужаснейшим кошмаром проснуться посреди ночи и найти в кровати змею. Еще хуже, если змея тебя два раза укусила и обвилась вокруг руки. Для мальчика из австралийского города Квинсленд этот кошмар стал реальностью.
Интересное чтиво:
Маша, Ника и Артем - подростки с разными увлечениями: писательство, Южная Корея, организация мероприятий. Каждый из них не просто несет свои знания в мир, но и смог монетизировать свои интересы - в молодежном сообществе Young Folks LV.
По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL в Эстонии постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам
Латвийский боксер Ричард Болотник свой следующий поединок проведёт 1 апреля на арене O2 в Лондоне. В разговоре с RUS TVNET Болотник рассказал о том, как проходит подготовка к бою и есть ли у него стресс из-за поединка в гостях.
На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине. В ходе последних 14 дней число подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. Это может быть следствием наступления, которое Россия начала в Донбассе.
"Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и уходили. Получали еще одну инъекцию и уходили", - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution ("Принудительная проституция"), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе.
15 февраля день рождения отметила украинская певица Maruv (настоящее имя - Анна Косун). Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
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