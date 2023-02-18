Главное за 18 февраля ⟩ Проблемы с арендованным автомобилем, откровения Игоря Гиркина и увлекающаяся молодежь Риги

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отказался вести в этом году музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ". Об этом сам шоумен сообщил в Instagram.

Испания приняла закон, позволяющий людям с особенно болезненными месячными использовать на работе оплаченный "менструальный отпуск". Это первая страна в Европе, которая ввела такой закон.

Для Джона и Лизы Хаммер, жителей небольшого города Восточная Палестина в американском штате Огайо, нормальная жизнь закончилась 3 февраля в 20:55. В этот момент поезд с грузом токсичных химикатов сошел с рельсов всего в нескольких метрах от здания, где находилась их процветающая компания по вывозу мусора.

Многим может показаться ужаснейшим кошмаром проснуться посреди ночи и найти в кровати змею. Еще хуже, если змея тебя два раза укусила и обвилась вокруг руки. Для мальчика из австралийского города Квинсленд этот кошмар стал реальностью.

Интересное чтиво:

Маша, Ника и Артем - подростки с разными увлечениями: писательство, Южная Корея, организация мероприятий. Каждый из них не просто несет свои знания в мир, но и смог монетизировать свои интересы - в молодежном сообществе Young Folks LV.

По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL в Эстонии постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам