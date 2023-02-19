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Полиция ищет пропавшую без вести Элину

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Полиция ищет пропавшую без вести Элину
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Пропавшая Элина Ковтун.
Пропавшая Элина Ковтун. Фото: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции ищет несовершеннолетнюю Элину Ковтун, которая ушла из своего дома в Риге на ул. Илукстес и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 157 см, стройное телосложение, темные волосы. Была одета в темную куртку, темные легинсы и темные кроссовки.

Государственная полиция призывает осмотреть изображение девушки и отозваться каждого, у кого имеется какая-либо информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085981 или 110.

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