Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции ищет несовершеннолетнюю Элину Ковтун, которая ушла из своего дома в Риге на ул. Илукстес и до сих пор не вернулась.
Полиция ищет пропавшую без вести Элину
Полиция ищет пропавшую без вести Элину
Приметы девушки: рост 157 см, стройное телосложение, темные волосы. Была одета в темную куртку, темные легинсы и темные кроссовки.
Государственная полиция призывает осмотреть изображение девушки и отозваться каждого, у кого имеется какая-либо информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085981 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова