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Рижский боксёр Рамлав стал межконтинентальным чемпионом IBA

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Рижский боксёр Рамлав стал межконтинентальным чемпионом IBA
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Фото: Пресс-фото

18 февраля в "Арене Рига" состоялось международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе было 11 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.

Главной кульминацией вечера стал бой за пояс межконтинентального чемпиона по версии IBA (International Boxing Association), за который сразились бразилец Эдуардо Коста До Несчименто (Eduardo Costa Do Nascimento) (9-2) и рижанин Артём Рамлав (16-2).

Рамлав активно начал бой, но бразилец оказался очень неудобным соперником. Из-за усердной работы и поддержки полной "Арены Рига" Артёму удалось одержать победу по очкам. Рамлав стал новым межконтинентальным чемпионом по версии IBA.

Напомним, что Рамлав представляет команду LNK Boxing и его главным тренером является Александр Сотник. Также в углу спортсмена был замечен певец Gacho, который ранее тренировался у Сотника и приехал поддержать боксёра в главном бою вечера.

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