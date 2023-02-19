18 февраля в "Арене Рига" состоялось международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе было 11 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.
Рижский боксёр Рамлав стал межконтинентальным чемпионом IBA
Главной кульминацией вечера стал бой за пояс межконтинентального чемпиона по версии IBA (International Boxing Association), за который сразились бразилец Эдуардо Коста До Несчименто (Eduardo Costa Do Nascimento) (9-2) и рижанин Артём Рамлав (16-2).
Рамлав активно начал бой, но бразилец оказался очень неудобным соперником. Из-за усердной работы и поддержки полной "Арены Рига" Артёму удалось одержать победу по очкам. Рамлав стал новым межконтинентальным чемпионом по версии IBA.
Напомним, что Рамлав представляет команду LNK Boxing и его главным тренером является Александр Сотник. Также в углу спортсмена был замечен певец Gacho, который ранее тренировался у Сотника и приехал поддержать боксёра в главном бою вечера.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!