Блеф, пропаганда или реальность - в России обещают увеличить производство оружия

Чемезов утверждал, что производственные мощности увеличились и в других отраслях вооружения, в отдельных случаях даже в 50 раз. Больше всего объемы производства выросли на заводах боеприпасов.

к концу этого года Россия решила произвести 300 боевых вертолетов. Это соответствует приблизительному количеству летательных аппаратов, которое украинские военные сейчас называют как количество вертолетов, используемых Россией на войне в Украине.

Следует отметить, что Сергей Чемезов вместе со своей женой Екатериной, сыном Станиславом и падчерицей Анастасией находится в списке тех лиц, которых в марте прошлого года включили в санкционный список. Почти одновременно с этим в Барселоне была конфискована его яхта "Валери".