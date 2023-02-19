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ISW: Кремль обманывает своих добровольцев

rus.tvnet.lv
ISW: Кремль обманывает своих добровольцев
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Мобилизованные в России.
Мобилизованные в России. Фото: AP/Scanpix

Согласно данным Института изучения войны (ISW), имеются признаки, свидетельствующие о том, что Москва не выполняет свои финансовые обещания перед добровольческими вооруженными силами. Это может негативно сказаться на способности России увеличить численность своей армии.

Институт приводит информацию от авторов российских военных блогов. Например, в ней говорится, что Россия не выплачивает обещанные денежные компенсации участникам боевых действий во многих подразделениях, в частности, в Российском боевом армейском резерве

Нежелание Кремля платить добровольческим организациям, по мнению ISW, может снизить стимул заключать контракты с Министерством обороны России во время или после войны. Бойцы-добровольцы уже ранее жаловались на невыполнение обещаний и различного рода дискриминацию.

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