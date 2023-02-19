ISW: Кремль обманывает своих добровольцев

Институт приводит информацию от авторов российских военных блогов. Например, в ней говорится, что Россия не выплачивает обещанные денежные компенсации участникам боевых действий во многих подразделениях, в частности, в Российском боевом армейском резерве

Нежелание Кремля платить добровольческим организациям, по мнению ISW, может снизить стимул заключать контракты с Министерством обороны России во время или после войны. Бойцы-добровольцы уже ранее жаловались на невыполнение обещаний и различного рода дискриминацию.