Согласно данным Института изучения войны (ISW), имеются признаки, свидетельствующие о том, что Москва не выполняет свои финансовые обещания перед добровольческими вооруженными силами. Это может негативно сказаться на способности России увеличить численность своей армии.
ISW: Кремль обманывает своих добровольцев
ISW: Кремль обманывает своих добровольцев
Институт приводит информацию от авторов российских военных блогов. Например, в ней говорится, что Россия не выплачивает обещанные денежные компенсации участникам боевых действий во многих подразделениях, в частности, в Российском боевом армейском резерве
Нежелание Кремля платить добровольческим организациям, по мнению ISW, может снизить стимул заключать контракты с Министерством обороны России во время или после войны. Бойцы-добровольцы уже ранее жаловались на невыполнение обещаний и различного рода дискриминацию.
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