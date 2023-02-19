Названы лучшие интернет-магазины Латвии

"Конкуренция за сердца покупателей и кошелек среди интернет-магазинов очень сильна, и она продолжает расти. Изучая опыт и привычки людей, мы видим, что выбор интернет-магазина определяется не только рационально, но и эмоционально. Да, рациональные аспекты, такие как цена или время доставки, всегда окажут огромное влияние, но в то же время опрос покупателей показывает, что довольно большая доля покупателей выбирает покупать в конкретном интернет-магазине, основываясь на таких аргументах, как "мне нравится этот магазин", "мне здесь удобно покупать", "я чувствую, что здесь безопасно покупать".