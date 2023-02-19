В конкурсе Latvian eCommerce Awards 2022 награждены лучшие интернет-магазины в 11 категориях. В этом году награды получили такие бренды, как rdveikals.lv, barbora.lv, 220.lv и janisroze.lv, которые уже многократно были отмечены, однако среди получателей призов есть и новые интернет-магазины.
Названы лучшие интернет-магазины Латвии
Титул популярнейших интернет-магазинов среди покупателей в этом году заслужили и сайты, которые раньше на конкурсе Latvian eCommerce Awards оставались без наград, например, drogas.lv и JYSK.lv, отмечает автор проекта - ведущий стратег и учредитель агентства цифрового маркетинга iMarketings.lv Сергей Волвенкин.
"Конкуренция за сердца покупателей и кошелек среди интернет-магазинов очень сильна, и она продолжает расти. Изучая опыт и привычки людей, мы видим, что выбор интернет-магазина определяется не только рационально, но и эмоционально. Да, рациональные аспекты, такие как цена или время доставки, всегда окажут огромное влияние, но в то же время опрос покупателей показывает, что довольно большая доля покупателей выбирает покупать в конкретном интернет-магазине, основываясь на таких аргументах, как "мне нравится этот магазин", "мне здесь удобно покупать", "я чувствую, что здесь безопасно покупать".
Возможно, что для покупателей выбор происходит неосознанно и именно поэтому эмоциональные аспекты настолько важны - их намного сложнее копировать. Долгосрочно конкурировать или выделяться только благодаря цене очень трудно.
Поэтому предпринимателям рекомендуется развивать преимущества конкуренции, связанные с эмоциональной стороной выбора. Победа на Latvian eCommerce Awards создает преимущество в конкуренции среди интернет-магазинов и повышает доверие покупателей", - отмечает Волвенкин.
Покупатели оценили опыт покупки в различных интернет-магазинах. В опросе приняли участие более тысячи респондентов, которые за последние шесть месяцев провели по меньшей мере одну покупку в интернете. В целом в исследование было включено более 500 интернет-магазинов. Исследование проводило международное исследовательское предприятие Kantar TNS.
В этом году в дополнение к лучшей награде интернет-магазинов были введены 2 новых номинации: "самый быстрый рост на латвийском рынке" и "самый быстрый рост на экспортном рынке", где был оценен рост интернет-магазинов (по обороту) в сотрудничестве с международным аудиторским предприятием Grant Thornton Baltic.
В категории "одежда/обувь" победил сайт zalando.lv
В категории "электроника" - rdveikals.lv
В категории "продукты питания" - barbora.lv
В категории "детские товары" - 220.lv
В категории "книги" - janisroze.lv
В категории "бытовая техника" - rdveikals.lv
В категории "медикаменты" - internetaaptieka.lv
В категории "мебель/товары для дома" - jysk.lv
В категории "товары для дома и личной гигиены" - drogas.lv
В номинации "самый быстрый рост на латвийском рынке": 1-ое место - ветеринарная аптека Vetzoo.lv; 2-ое место - inserv.lv, 3-ее место - pranamat.lv.
В номинации "самый быстрый рост на экспортном рынке" победил интернет-магазин деревянной детской мебели и игрушек ettetete.com
Конкурс Latvian eCommerce Awards организован агентством цифрового маркетинга iMarketings.lv. Цель конкурса - способствовать развитию интернет-коммерции в Латвии и выделить лучшие интернет-магазины, которые служат примером для индустрии.
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