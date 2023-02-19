В Риге из-за опасности на неопределенный срок перекрыто движение на участке улицы Кр. Валдемара от ул. Шарлотес до ул. Алояс, проинформировали в Рижской думе. Самоуправление призывает жителей учитывать ограничения при планировании маршрутов на следующей неделе.
У здания на ул. Кр. Валдемара в Риге на неопределенное время перекроют движение
В субботу вечером в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были вызваны в здание на улице Кр. Валдемара, где образовались трещины, сообщили агентству LETA в VUGD.
Вызов поступил в 18:52. На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в многоквартирном доме и начали эвакуацию людей автобусом.
Информация о состоянии здания передана в Рижское городское строительное управление. На место происшествия выезжали 23 спасателя.
В сотрудничестве с муниципальной полицией из двух соседних зданий эвакуированы 33 человека, собака и две кошки.
Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что вице-мэры Риги Линда Озола и Эдвард Ратниекс, а также представители различных государственных и муниципальных служб прибыли на место происшествия для координации оказания помощи жителям.
Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.
Рижская дума сообщает, что эвакуированные жители имеют право на получение от самоуправления кризисного пособия - до 500 евро на человека или до 1000 евро на семью. Пособие можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации в Рижской социальной службе по телефону 67105048.
Жителям также предлагается обращаться в социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продуктовые наборы, обновление документов. Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.
Жителям, нуждающимся во временном жилье, в настоящее время предлагается номер в муниципальной гостинице (до 5 суток). По вопросам размещения нужно обращаться в муниципальную полицию по телефону 110.
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