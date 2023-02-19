Вот и подходят к концу выходные. К сожалению, не для всех суббота и воскресенье прошли спокойно - на улице Кр. Валдемара в Риге произошло ЧП, там на здании образовались трещины, в результате чего люди были эвакуированы, а улица перекрыта. Об этом и не только - в нашей ежедневной подборке о самом главном за воскресенье, 19 февраля.
Главное за 19 февраля ⟩ Подробности ЧП на ул. Кр. Валдемара, Гревцова без зарплаты и лучшие интернет-магазины Латвии
Новости Латвии:
В Риге из-за опасности на неопределенный срок перекрыто движение на участке улицы Кр. Валдемара от ул. Шарлотес до ул. Алояс, проинформировали в Рижской думе. Самоуправление призывает жителей учитывать ограничения при планировании маршрутов на следующей неделе.
"Да сколько можно уже спрашивать о позиции по Украине". - "Потому и спрашивают, что позиция неясна". Такими репликами в эфире "Кто вам платит?" обменялись покинувший партию "Согласие" экс-депутат Сейма Андрей Клементьев и продолжающий быть частью "Согласия" депутат Рижской думы Константин Чекушин, комментируя высказывания исключенного из партии Александра Барташевича.
Депутат Сейма Глория Гревцова ("За стабильность") может не получить чуть больше месячной зарплаты, если Сейм решит исключить ее из шести заседаний парламента за нарушения этики, выяснило агентство LETA.
В конкурсе Latvian eCommerce Awards 2022 награждены лучшие интернет-магазины в 11 категориях. В этом году награды получили такие бренды, как rdveikals.lv, barbora.lv, 220.lv и janisroze.lv, которые уже многократно были отмечены, однако среди получателей призов есть и новые интернет-магазины.
За рубежом:
В конце декабря в Германии арестовали и обвинили в шпионаже в пользу России сотрудника службы внешней разведки Германии БНД, месяцем позже был арестован его подозреваемый сообщник. Как пишет немецкая и американская пресса, "крот" занимал довольно высокий пост в БНД, что встревожило разведки союзников Германии.
39-й президент США Джимми Картер, которому теперь 98 лет, после нескольких госпитализации отказался от дальнейшего лечения, сообщил в социальной сети Twitter Центр Картера.
Сирийские военные заявили, что пять человек погибли после ракетного удара по Дамаску, нанесенного, как они утверждают, Израилем в ночь на воскресенье.
Согласно данным Института изучения войны (ISW), имеются признаки, свидетельствующие о том, что Москва не выполняет свои финансовые обещания перед добровольческими вооруженными силами. Это может негативно сказаться на способности России увеличить численность своей армии.
Президент России Владимир Путин незадолго до вторжения России в Украину вместо самолетов стал предпочитать бронепоезда, сообщают иностранные СМИ.
Полиции Парижа пришлось охранять деловой район La Defense днем 18 февраля после того, как сотни людей в панике покинули торговый центр 4 Temps, где мужчина совершил самоубийство, сообщает Reuters.
Интересное чтиво:
2011 год. Ноябрь. Открываю глаза, чувствую, как ноет все тело, до боли знакомое чувство. Понимаю, что снова проснулась уставшей, глаза слипаются. Люблю сон - это единственное состояние, когда я никак не могу себе навредить. Я продолжаю лежать в кровати и смотреть в потолок, солнце уже встало, но в комнате темно. В этой комнате всегда темно. Не хочу начинать этот день, ведь я знаю, как он закончится.
В субботу, 18 февраля, на торжественном мероприятии в выставочном центре на Кипсале были объявлены победители премии "Золотой микрофон - 2023" (Zelta Mikrofons'23) в 21 категории.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов, наиболее известный как гитарист и клавишник Земфиры, выпустили клип на антивоенную песню "Родина, вернись домой". Автором клипа стал режиссер Александр Котт при участии самого Шевчука.
18 февраля в "Арене Рига" состоялось международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе было 11 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.
Жена латвийского музыканта Науриса Брикманиса Айя рассказала, что подарила мужу на его 30-летие что-то очень пикантное - совместное приключение в БДСМ-комнате!
Футболист сборной Чехии Якуб Янкто совершил каминг-аут в своих социальных сетях.
С ростом цен на отопление стал актуальным вопрос - как сэкономить? Чтобы это сделать, не всегда нужно вкладывать большие средства, достаточно изменить ежедневные привычки и проявить немного творчества. Исследовательница в области теплотехники делится практическими советами, как сэкономить, сохраняя в доме комфортную температуру.
У каждой хозяйки, безусловно, имеется свой рецепт приготовления блинов, но, может, вам захочется попробовать один из этих вариантов?
Родственники двух пациентов месяц назад обратились в Вильяндискую больницу, поскольку обнаружили в дигирегистратуре, что их близкий должен был пойти на прием, о котором никто ничего не знал. Выяснилось, что один из сотрудников больницы записал к себе на прием случайных людей. С конца прошлого месяца он больше не работает в больнице, пишет Rus.Postimees.
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