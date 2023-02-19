Главное за 19 февраля ⟩ Подробности ЧП на ул. Кр. Валдемара, Гревцова без зарплаты и лучшие интернет-магазины Латвии

За рубежом:

В конце декабря в Германии арестовали и обвинили в шпионаже в пользу России сотрудника службы внешней разведки Германии БНД, месяцем позже был арестован его подозреваемый сообщник. Как пишет немецкая и американская пресса, "крот" занимал довольно высокий пост в БНД, что встревожило разведки союзников Германии.

39-й президент США Джимми Картер, которому теперь 98 лет, после нескольких госпитализации отказался от дальнейшего лечения, сообщил в социальной сети Twitter Центр Картера.

Сирийские военные заявили, что пять человек погибли после ракетного удара по Дамаску, нанесенного, как они утверждают, Израилем в ночь на воскресенье.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), имеются признаки, свидетельствующие о том, что Москва не выполняет свои финансовые обещания перед добровольческими вооруженными силами. Это может негативно сказаться на способности России увеличить численность своей армии.

Президент России Владимир Путин незадолго до вторжения России в Украину вместо самолетов стал предпочитать бронепоезда, сообщают иностранные СМИ.

Полиции Парижа пришлось охранять деловой район La Defense днем 18 февраля после того, как сотни людей в панике покинули торговый центр 4 Temps, где мужчина совершил самоубийство, сообщает Reuters.

Интересное чтиво: