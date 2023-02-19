Женщина - коллекционер искусства случайно разбила известную скульптуру современного американского художника Джеффа Кунса - металлическую собаку из воздушных шариков, сообщает ВВС.
Постучала пальцем. Женщина случайно уничтожила скульптуру ценой в 42 000 долларов
По словам очевидцев, женщина постучала скульптуру пальцем, столкнув ее с пьедестала. Скульптура разбилась на множество мелких осколков, и сотрудникам художественной галереи пришлось их убирать.
Сначала один из очевидцев подумал, что это часть перфоманса, однако быстро понял, что это все-таки был несчастный случай.
По словам очевидца, посетительница, случайно разбившая произведение искусства, хотела проверить, настоящий ли это воздушный шарик, пишет "Медуза".
Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, на вечере открытия эксклюзивной ярмарки современного искусства Art Wynwood в Майами, США. На мероприятии присутствовали только приглашенные лица.
К счастью женщины, художественная работа была застрахована.
Ее личность не раскрывается, однако известно, что женщина - коллекционер искусства.
Она признала, что ей "очень, очень жаль" и "просто хочется испариться".
68-летний Джефф Кунс - один из самых дорогих живых ныне художников в мире. Он произошедшее не прокомментировал.
Скульптура собаки из воздушных шариков стоимостью 42 тысячи долларов была частью ограниченной коллекции из 799 скульптур. Теперь их в коллекции осталось 798.
Несмотря на то, что скульптура разбилась на тысячи осколков, по-прежнему наблюдается интерес к ее приобретению, отмечает ВВС.
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