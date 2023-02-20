Уже 8 стран объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян

Напомним, что IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под флагами своих стран.

"Конечно, Швейцария - нейтральная страна, но нейтралитет не означает быть слепым и не иметь своего мнения - это подтверждается и решениями политического руководства Швейцарии", - заявил глава Федерации бокса Швейцарии Андреас Андерегг.

Швейцария стала восьмой страной, которая объявила о бойкоте чемпионатов мира. Первой от участия в турнирах отказалась Федерация бокса США, следом такое же решение приняли Ирландия, Чехия, Канада, Швеция и Польша, а Великобритания пока отказалась ехать только на женский чемпионат мира.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт с 15 по 31 марта в Нью-Дели. Соревнования среди мужчин должны пройти с 1 по 14 мая в Ташкенте.