Прошел вот уже почти год с момента начала войны в Украине, и этот год заставил нас как общество задаться многими важными вопросами - можно ли отмолчаться или каждый должен обозначить свою позицию? Продолжать ли общаться с теми, чье мнение не разделяем? И насколько мы готовы защищать свои принципы?
Год с начала войны: даже среди молодежи общество разделено по языковому признаку
"По этим вопросам мы видим серьезные различия среди латышей и русскоговорящих. Например, 40% латышей считает, что инфлюенсеры как публичные личности должны были обозначить свою позицию, как только началась война. А вот среди русскоговорящих такого мнения придерживается лишь 29%. Есть и серьезные поведенческие различия", - комментирует преподаватель и докторант Латвийского университета и специалист по коммуникации Мария Воркуль.
Данные исследования свидетельствуют, что латыши чаще указывали, что инфлюенсеры должны обозначить свою позицию по такому принципиальному вопросу, как то, чью сторону в войне в Украине они поддерживают. Среди русскоговорящих таковых на 11% меньше – 29% против 40%.
Причем, вне зависимости от языка, на котором он говорит, чем старше человек, тем более требователен он в этом вопросе: среди людей в возрасте 18-24 с этим утверждением согласны 29%, среди тех, кому от 25 до 29 лет – 39%, а среди 30-35-летних – 40%.
Что же происходило, если инфлюенсер не выражал свою позицию по этому вопросу? Абсолютное большинство латвийцев указывают, что они не отписались и их отношение к этому инфлюенсеру не изменилось (44%), причем среди латышей таковых 39%, а среди русскоговорящих – 54%. Еще 13% ничего не сделали, но их мнение об этом авторе цифрового контента ухудшилось. "Лишь 7% латвийцев принципиально отписались от инфлюенсеров, не выразивших свою позицию по поводу войны. И хотя эта цифра не велика, интересна тенденция: среди латышскоговорящей аудитории отписавшихся 9%, а среди русскоговорящих – 3%. Опять же, чем старше человек, тем более категоричную позицию в этом вопросе он занял", - комментирует преподаватель Латвийского университета.
Однако молодежь в возрасте от 18 до 35 лет все же не слишком готова действовать, даже если не согласна с позицией инфлюенсера. "По результатам исследования мы видим, что 40% латвийской молодежи отписались, если не были согласны с позицией инфлюенсера, но все же пассивных пользователей оказалось больше: 30% ничего не сделали и утверждают, что этот факт никак не повлиял на их отношение к блогеру, а еще 19% ничего не стали делать, хотя их отношение ухудшилось. Лишь по 2% респондентов написали инфлюенсеру лично, чтобы изменить его мнение, или задали вопрос публично (в комментариях), - поясняет М. Воркуль, - Среди русскоговорящего населения пассивных оказалось больше: 58% ничего не стали делать и лишь 31% отписались. Для сравнения, среди латышей отписавшихся было 46%".
Ранее прозвучали тревожные данные исследования, свидетельствующие, что часть населения страны предпочитает не высказывать свое мнение по политическим вопросам. От молодежи можно было ожидать большей решительности, однако мы видим, что русскоговорящая молодежь Латвии не спешит "делать резкие телодвижения". "Многие находятся в выжидательной позиции, не спешат нападать в комментариях, отписываться или требовать выразить свою позицию. По результатам социологических опросов мы видим, что русскоговорящая молодежь в абсолютном большинстве осуждает Россию и поддерживает Украину. В чем же причина такой осторожности? Я это объясняю тем, что многие русскоговорящие пережили и до сих пор переживают серьезные конфликты со старшим поколением родственников и знакомых, поддерживающих Россию, и все еще имеют возможность и интерес к потреблению информации из российских источников (в том числе блогеров). В результате они гораздо более толерантны к тем, кто решил промолчать, и к тем, с чьей позицией не согласны", - поясняет специалист по коммуникации.
Исследование, проведенное в январе этого года, также показало, что латвийцам не свойственно вступать в активные дискуссии в комментариях или писать личные сообщения с целью выяснить или изменить чью-то позицию – лишь 2-4% респондентов поступали таким образом. Остальные либо молча отписывались, либо продолжали следить за инфлюенсером, держа свое мнение при себе.
Исследование мнения молодежи Латвии (18-35 лет) было проведено преподавателем и докторантом Латвийского университета Марией Воркуль в сотрудничестве с исследовательским бюро Norstat Latvija в январе 2023 года. В исследовании принял участие 501 респондент в возрасте от 18 до 35 лет.
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