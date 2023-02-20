Lidl повысит зарплату всем сотрудникам

"Мы всегда стремились быть работодателем с самой высокой средней заработной платой в секторе розничной торговли, и в этом году мы тоже можем гордиться значительным повышением оплаты труда, - подчеркивает председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбанский. - У нас амбициозные планы развития, для достижения которых нам необходимо, чтобы Lidl привлекал и удерживал лучших людей".

Помимо зарплаты, сотрудники Lidl Latvija имеют и другие существенные бонусы, в том числе каждому предоставляется медицинская страховка с широким спектром покрытия; работникам магазинов выделяются дополнительные средства для компенсации транспортных расходов, а в январе 2023 года вся латвийская команда Lidl получила более 750 000 евро на компенсацию инфляции.

"Последние исследования рынка труда силы и наши интервью с потенциальными работниками показывают четкую тенденцию - большинство людей к смене работы побуждает более высокая оплата труда, - отмечает руководитель департамента персонала Lidl Latvija Анжелика Разгале. - В настоящее время более высокая зарплата - это один из основных факторов при выборе нового места работы".

В 2022 году Lidl открыл 3 новых магазина в Латвии; получил европейский и латвийский сертификат "Лучший работодатель", выпустил цифровое приложение лояльности Lidl Plus, оцифровал все ценники в магазинах, получил сертификат системы энергоменеджмента ISO 50001:2018, первым в Латвии внедрил опцию для благотворительных пожертвований в тароматах и т.д.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 000 магазинов и 200 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создана в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыла свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 23 магазина в 12 городах страны.