Чемпион НБА избил порнозвезду из зависти к её успеху

Согласно отчёту полиции, недавно отчисленный из "Миннесоты" 29-летний Брин Форбс был арестован за избиение своей невесты, бывшей порнозвезды Эльзы Джин (Elsa Jean).

Инцидент произошёл в День всех влюблённых, 14 февраля. Баскетболист и его девушка поругались, когда находились вне дома. Вернувшись домой, Форбс несколько раз ударил девушку во время ссоры. Для оказания помощи девушке была вызвана скорая помощь.

Одной из версий ссор называется зависть Форбса к успеху Джин, ведь аккаунт на OnlyFans стал приносить ей существенный доход. Она также запустила подкаст Heartbreakers, который ведёт вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом.

"Эльза перестала сниматься в порно ещё до встречи с ним и добилась невероятного успеха во время их отношений. Она запускает собственную линию одежды. Брин почувствовал угрозу от её успеха, так как он хотел быть единственным успешным человеком в их отношениях", - сообщил Daily Mail источник, близкий к 26-летней девушке.

Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе уже год. Сообщается, что после ссоры Эльза "разорвала помолвку", но пока она находится в раздумьях, стоит ли выдвигать официальные обвинения против бывшего жениха.

Самого спортсмена уже выпустили под залог в размере 2500 долларов. Слушание по этому делу суд назначил на 20 марта.

Форбс выступает в НБА с 2016 года, в его послужном списке такие команды, как "Сан-Антонио Спёрс", "Милуоки Бакс" и "Денвер Наггетс". В 2021 году Форбс стал чемпионом НБА в составе "Милуоки".