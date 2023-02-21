Самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь пройдет в Риге, но в новом формате. В этом году праздничное событие состоится 4 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива: "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия".
Праздник "День рождения Шерлока Холмса" вернулся в Ригу
Знаменитый детектив в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает Посольство Великобритании в Латвии /British Embassy, Riga/.
Благодаря силе своего интеллекта, экстраординарной наблюдательности и аналитическим способностям, Шерлок Холмс решает наисложнейшие и актуальные проблемы современности. Он неоднократно восстанавливает порядок в мире, которому постоянно что-то угрожает. Приглашаем всех последователей великого детектива и ценителей костюмированных интерактивных развлечений на праздник "Возвращение Холмса". Может, именно вы станете главным помощником в новой миссии Шерлока.
После перерыва в несколько лет, праздник, посвященный самому знаменитому детективу в мире, снова прозвучит яркими, костюмированными народными гуляниями, которые неизменно украшали наш город и за которыми следил весь мир - ведь День рождения Шерлока Холмса впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие участия – костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
Праздник по традиции стартует в 12.30 у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a).
В 13:00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии.
- Всем, кто ищет яркие праздничные образы для участия в мероприятии, предлагаем обращаться к нашим костюмерам. Первая рекомендация для тех, кто ищет исторически выверенный наряд в духе Викторианской эпохи: "Костюмерная миссис Хадсон" по адресу Marijas 17-10, телефон для справок 29450468.
- Вторая локация - творческая лаборатория по созданию костюмов или отдельных деталей и аксессуаров из картона и других художественных материалов MANCHUGE по адресу Rupniecibas 18. Мастерские OPEN LAB будут работать 25 февраля и 3 марта. Все вопросы по телефону 28864718.
Галерея: яркие наряды праздника
История праздника "День рождения Шерлока Холмса"
28 января 2012 года Рига стала первым в истории городом, который отметил День рождения самого великого сыщика всех времен и народов - Шерлока Холмса. В первый раз это событие собрало около 1000 поклонников новых и необычных и идей. За эти годы праздник посетило уже более 20000 зрителей, треть из которых составили гости столицы.
В костюмированном шествии за 9 лет праздника приняло участие более 9000 человек из разных стран мира (Литва, Эстония, Россия, Белоруссия, Великобритания, Чехия, Украина, Австралия, США, Германия). Репортажи с места событий разлетелись по всему миру, включая далекую Бразилию и Австралию. Общий охват - более 800 медийных площадок.
Галерея: День рождение Шерлока Холмса в Риге
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