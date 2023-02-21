Праздник "День рождения Шерлока Холмса" вернулся в Ригу

В 13:00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии.

История праздника "День рождения Шерлока Холмса"

28 января 2012 года Рига стала первым в истории городом, который отметил День рождения самого великого сыщика всех времен и народов - Шерлока Холмса. В первый раз это событие собрало около 1000 поклонников новых и необычных и идей. За эти годы праздник посетило уже более 20000 зрителей, треть из которых составили гости столицы.

В костюмированном шествии за 9 лет праздника приняло участие более 9000 человек из разных стран мира (Литва, Эстония, Россия, Белоруссия, Великобритания, Чехия, Украина, Австралия, США, Германия). Репортажи с места событий разлетелись по всему миру, включая далекую Бразилию и Австралию. Общий охват - более 800 медийных площадок.