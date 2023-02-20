Уровень фактической безработицы в Латвии в январе составил 6,9%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Уровень безработицы в Латвии составил 6,9%. Она выше среди мужчин
Уровень безработицы и среди мужчин, и среди женщин увеличился на 0,2 процентного пункта соответственно до 9% и 4,9%.
Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, также вырос на 0,2 процентного пункта до 6,3% экономически активного населения.
По сравнению с январем 2022 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,6 процентного пункта.
В январе этого года в Латвии было 65 900 безработных, в том числе 23 100 женщин и 42 800 мужчин, что на 1800 больше, чем в декабре, но на 3300 меньше, чем в январе 2022 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 900, женщин - на 800
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