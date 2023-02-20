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Уровень безработицы в Латвии составил 6,9%. Она выше среди мужчин

rus.tvnet.lv/LETA
Уровень безработицы в Латвии составил 6,9%. Она выше среди мужчин
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Безработица. Иллюстративное фото
Безработица. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Уровень фактической безработицы в Латвии в январе составил 6,9%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Уровень безработицы и среди мужчин, и среди женщин увеличился на 0,2 процентного пункта соответственно до 9% и 4,9%.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, также вырос на 0,2 процентного пункта до 6,3% экономически активного населения.

По сравнению с январем 2022 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,6 процентного пункта.

В январе этого года в Латвии было 65 900 безработных, в том числе 23 100 женщин и 42 800 мужчин, что на 1800 больше, чем в декабре, но на 3300 меньше, чем в январе 2022 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 900, женщин - на 800

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