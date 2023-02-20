Уровень безработицы в Латвии составил 6,9%. Она выше среди мужчин

По сравнению с январем 2022 года фактическая безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентного пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 0,6 процентного пункта.

В январе этого года в Латвии было 65 900 безработных, в том числе 23 100 женщин и 42 800 мужчин, что на 1800 больше, чем в декабре, но на 3300 меньше, чем в январе 2022 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 900, женщин - на 800