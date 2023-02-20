11 февраля этого года сотрудники полиции, осуществляя наблюдение за дорожным движением на нетрафарированном автомобиле Volkswagen Tiguan, увидели, что водитель BMW неоднократно превышал разрешенную скорость движения. Он попытался скрыться, но был остановлен полицией недалеко от Вентспилса.
Полиция остановила лихача, который убегал со скоростью 225 км/ч
Вечером 11 февраля на трассе Рига - Юрмала - Вентспилс внимание сотрудников полиции привлек автомобиль BMW, водитель которого обогнал экипаж полиции, а его стиль вождения практически балансировал на грани нарушений.
Учитывая подозрительное поведение водителя на дороге, сотрудники правоохранительных органов уделили повышенное внимание автомобилю и следили за его дальнейшими действиями.
Следует отметить, что водитель BMW ненадолго остановился на заправке, после чего продолжил движение, начав заметно превышать разрешенную скорость движения. При выезде из Спуньциемса водитель BMW проигнорировал дорожную разметку, обогнав другой автомобиль и увеличил скорость до 144 км/ч.
Полицейские приблизились к автомобилю, чтобы остановить его, но скорость BMW продолжала расти. Заметив спецсигналы полицейской машины, водитель BMW разогнался до 225 км/ч и начал убегать, при этом он также совершал неосторожные маневры и подвергал опасности участников встречного движения.
Принимая во внимание рискованную и агрессивную манеру вождения сбежавшего водителя и заботясь о безопасности других участников дорожного движения, сотрудники полиции передали информацию своим коллегам из других регионов, запросив привлечение дополнительных сотрудников, а также продолжили преследовать водителя.
Недалеко от Тукумса водитель BMW скрылся из поля зрения полиции. Но учитывая, что автомобиль зарегистрирован в Вентспилсе, для остановки водителя были оперативно привлечены полицейские из Курземского региона.
Спустя некоторое время водителя остановили возле Попе.
Было установлено, что за рулем автомобиля BMW сидел мужчина 1985 года рождения, который уже попал в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения.
Первоначально мужчина отрицал, что находился за рулем автомобиля. Он утверждал, что сел за руль только в Угале, а до этого им управлял кто-то другой. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов показали видеозапись с автозаправочной станции, где он остановился, мужчина изменил свою версию событий.
Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях.
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