Украина сообщила, сколько спортсменов погибло на войне

"Более 3 тысяч наших спортсменов и тренеров находятся в рядах ВСУ. Они пошли защищать нашу родину. К сожалению, 231 спортсмен погиб, а 35 находятся в плену", - сказал Гутцайт ProUA.

Олимпийский чемпион 1992 года по фехтованию и нынешний спортивный чиновник похвалил спортсменов своей страны и отметил, что они вносят большой вклад в войну с Россией.

"Я горжусь каждым из них, потому что они продолжают тренироваться, когда на нас летят ракеты, наши города бомбят, их матери и отцы умирают, они теряют свои дома. Они доказывают всем, что мы сильная нация", - сказал Гутцайт.

"Наши спортсмены продолжают выступать в цветах Украины, стоять на пьедесталах с нашим флагом в руках", - добавил министр спорта Украины. "Весь мир должен увидеть, что Украина была, есть и будет!".

Гутцайт также отметил, что те спортсмены, которые соревнуются за пределами Украины, могут рассказать о том, что происходит у них на родине. "Поэтому очень важно, чтобы они участвовали везде", - сказал министр.

"Многие семьи, матери с детьми стали беженцами. Целое поколение покинуло свои дома. Это оставит след уже на Олимпийских играх 2028 года, но ещё больше повлияет на Олимпийские игры 2032 и 2036 годов", - приводит слова Гутцайта Frankfurter Allgemeine Zeitung.